尽管韩国政府不断释放愿与朝鲜对话并缓和局势的信号，朝韩边境的紧张局势却再次升级。

韩国军方星期二（9月29日）首次确认，西部前线非军事区爆炸现场发现的朝军地雷是人为埋设，且爆炸点及新发现的地雷均位于军事分界线以南。若最终确认由朝军所为，将涉及违反《朝鲜停战协定》，但是否蓄意针对韩军仍待调查。

据悉，韩国陆军第25师侦察营21日在京畿道坡州军事分界线附近执行任务时，接连发生两次地雷爆炸，造成两名官兵重伤。

事发时，韩军进入距离军事分界线仅约10米的区域，调查疑似朝军埋雷造成的地形变化。部队完成任务准备撤离时，第一枚地雷突然爆炸，约58秒后又发生一次爆炸。

军方随后在爆炸点附近发现朝军使用的树脂制反步兵地雷。韩军29日说，调查人员又在第二处爆炸点后方约一米处发现一枚未爆地雷。国家科学调查研究院也从受伤官兵衣物上检测出与这类地雷相符的物质。

包括两枚爆炸的地雷在内，事发区域目前至少发现四枚地雷。联合国军司令部确认，两处爆炸地点及新发现的地雷均位于军事分界线以南，而韩军没有在有关区域埋设地雷的记录。

韩国国防部长姜信哲29日在国会答询时，被问及这些地雷究竟是被雨水冲走的“流失地雷”，还是人为埋设时，明确回答：“是埋设的。”

现场发现的树脂制反步兵地雷是朝鲜自1969年起使用的型号，因此可排除1950年韩朝战争遗留地雷的可能性。军方研判，朝军自2024年起在这一带大规模修筑反坦克障碍并埋设地雷，涉事地雷很可能是在2024年至2025年间埋设。

目前调查焦点是朝军如何在军事分界线以南埋雷，以及是否蓄意针对韩军。韩军指出，在军事分界线以南埋雷本身就违反《朝鲜停战协定》。

姜信哲说，调查结束后，韩国政府将与联合国军司令部及国际社会合作追究朝方责任，并采取“合理且适当”的应对措施。

专家认为，地雷事件可能冲击李在明政府的对朝缓和政策。在韩朝关系本已陷入僵局的情况下，事件恐进一步削弱政府推动朝鲜半岛“和平共处”的动力，主张率先恢复《9·19军事协议》等军事互信措施的声音短期内也将受到抑制，对朝缓和空间进一步收窄。