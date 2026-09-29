英国政府星期二（9月29日）说，国家博物馆将继续对外国游客免费开放。此前，政府曾考虑向游客收取入场费，以缓解博物馆业资金紧张的问题。

法新社报道，自2001年以来，包括大英博物馆和国家美术馆在内的英国国家博物馆，常设展览一直对每年到访的数百万游客免费开放，这与欧洲及其他地区许多同类博物馆不同。

英国政府今年3月宣布，将研究是否向外国游客收费，以增加博物馆资金来源。

不过，在经过数月咨询后，文化部门最终决定不推行这项措施，并称收费也可能导致英国本地游客却步。

英国数字、文化、媒体和体育部说，政府认为，“收费所带来的影响和好处不会在整个行业中均等体现，因此不会对海外游客征收入场费”。

文化部门指出，英国国家博物馆每年为经济贡献超过10亿英镑（约17亿新元）。伦敦市长萨迪克·汗说：“政府承诺继续让所有人免费参观博物馆，这是个好消息。”

去年，伦敦自然历史博物馆接待了710万人次游客，大英博物馆接待640万人次。

不过，博物馆仍会对临时特展收取入场费。

根据英国政府2023年至2024年度的数据，国家博物馆访客中有43%来自海外。