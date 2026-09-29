（利物浦综合电）英国首相伯纳姆发表出任执政工党党魁以来的首次演讲，宣布包括住房在内一系列关键问题的政策。他号召英国人团结一致，并承诺带领国家走上新道路、让人民重燃希望。

工党星期二（9月29日）在利物浦举行年度大会，主题为“重燃希望”（Hope Again）。伯纳姆在一众工党干部和部长之后发表演讲，阐述旨在“扭转英国局面”的计划。

他在演讲中感谢前首相斯塔默为工党“赢得历史性的胜利”，但也坦承国家目前的状况不如人意，必须打破常规。

伯纳姆表明，“团结一致”是他向全国发出的号召，“英国今天要与过去10年的分裂划清界限，不再沉溺于唱衰英国的负面信息中”。

他强调，工党希望带领英国走上一条新道路，“让英国重拾信念，让人民重燃希望”。

伯纳姆7月接替斯塔默出任工党党魁兼首相，为这个老牌中左翼政党注入新的活力。然而，在政府财政极度吃紧的情况下，对于如何具体实现既宏大又烧钱的承诺，他一直没提供太多细节。

工党2024年的竞选纲领保证，不提高所得税、国民保险税和增值税这三项关键税种的税率，而这些正是财政部主要的收入来源。

住房危机是英国民众当前最关注的课题之一。伯纳姆在大会上许诺，要让英国重回年轻人买得起房的时代。他还宣布在圣诞节前提交一项法案，推进租赁权改革。

此外，伯纳姆承诺恢复英国的“住房存量规模”；地方议会将获得接管空置房屋的权力，并把这些房屋纳入公共住房体系。

对于同样引起民众关切的社会护理问题，伯纳姆希望建立一种以人为本、始于家庭的高质量护理服务体系，人人参与、全民覆盖且免费，“绝不会从人民的基本国家养老金中扣除护理费用”。

伯纳姆表明，这个体系旨在保护人们的房产和储蓄，并确保护理人员获得妥善的待遇，从而真正解决国民医疗服务体系（NHS）的问题。