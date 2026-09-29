欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯星期二（9月29日）在大马士革说，欧盟希望“升级”与叙利亚的伙伴关系，并协助推动当地复苏，同时呼吁叙利亚进一步推进国内改革。

法新社报道，卡拉斯与叙利亚外长沙伊巴尼共同出席记者会时说：“欧盟正运用政治和经济工具，帮助叙利亚走上包容、和平转型的道路。”

叙利亚前总统阿萨德政权于2024年12月倒台后，欧盟逐步调整对叙政策，并于2025年5月解除对叙利亚的经济制裁。欧盟今年也推动全面恢复欧叙合作协议。

卡拉斯说：“现在，我们希望动员更多投资，并升级双方伙伴关系。但这在很大程度上也取决于叙利亚方面。”

她同时呼吁叙利亚改善制度建设和安全环境。她说，单靠援助无法重建叙利亚，要吸引国内外投资，就必须建立信任，而信任有赖于安全、明确的规则、法治和有效运作的制度。

她也强调，女性应平等参与社会生活，并推进和解与过渡司法。卡拉斯说：“我们愿意协助建设这些制度。”

自阿萨德政权倒台以来，欧盟已与叙利亚开启关系新篇章。欧盟委员会主席冯德莱恩今年1月曾告诉叙利亚总统沙拉，欧洲将“竭尽所能”支持叙利亚复苏。

卡拉斯指出，欧盟“已经提供6亿2000万欧元，用于复苏、人道需求和加强制度建设”。

沙伊巴尼说，他与卡拉斯讨论了多个合作方向，其中首先是达成一项新的伙伴关系协议，以取代可追溯至1970年代的旧协议。

他指出，叙利亚一直“积极打击跨境犯罪、非法移民、毒品和人口贩运”。

“我们讨论了如何加强叙利亚海岸警卫队的能力，因为我们相信，地中海的安全也始于我们的海岸。”

“叙利亚的安全是欧洲自身安全不可分割的一部分。”