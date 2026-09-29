欧盟拟升级与叙利亚伙伴关系 卡拉斯促进一步改革
图为欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯9月28日在比利时布鲁塞尔出席欧盟外交事务委员会国防会议后举行记者会。 （法新社）
欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯星期二（9月29日）在大马士革说，欧盟希望“升级”与叙利亚的伙伴关系，并协助推动当地复苏，同时呼吁叙利亚进一步推进国内改革。
法新社报道，卡拉斯与叙利亚外长沙伊巴尼共同出席记者会时说：“欧盟正运用政治和经济工具，帮助叙利亚走上包容、和平转型的道路。”
叙利亚前总统阿萨德政权于2024年12月倒台后，欧盟逐步调整对叙政策，并于2025年5月解除对叙利亚的经济制裁。欧盟今年也推动全面恢复欧叙合作协议。
卡拉斯说：“现在，我们希望动员更多投资，并升级双方伙伴关系。但这在很大程度上也取决于叙利亚方面。”
她同时呼吁叙利亚改善制度建设和安全环境。她说，单靠援助无法重建叙利亚，要吸引国内外投资，就必须建立信任，而信任有赖于安全、明确的规则、法治和有效运作的制度。
她也强调，女性应平等参与社会生活，并推进和解与过渡司法。卡拉斯说：“我们愿意协助建设这些制度。”
自阿萨德政权倒台以来，欧盟已与叙利亚开启关系新篇章。欧盟委员会主席冯德莱恩今年1月曾告诉叙利亚总统沙拉，欧洲将“竭尽所能”支持叙利亚复苏。
卡拉斯指出，欧盟“已经提供6亿2000万欧元，用于复苏、人道需求和加强制度建设”。
沙伊巴尼说，他与卡拉斯讨论了多个合作方向，其中首先是达成一项新的伙伴关系协议，以取代可追溯至1970年代的旧协议。
他指出，叙利亚一直“积极打击跨境犯罪、非法移民、毒品和人口贩运”。
“我们讨论了如何加强叙利亚海岸警卫队的能力，因为我们相信，地中海的安全也始于我们的海岸。”
“叙利亚的安全是欧洲自身安全不可分割的一部分。”