美国能源部战略石油储备项目管理办公室星期二（9月29日）发布邀约公告，计划以“互换”方式向市场释放4000万桶原油。

新华社报道，根据美国能源部公告，计划参与“互换”的企业需要在近日提交提议。在公布“互换”合约后，联邦政府预计在11月和12月分批次交付储备原油。企业则最早可以从2027年4月开始归还原油，最晚归还期间为2029年年底。

据美国能源部介绍，美国释放战略石油储备可以通过“销售”和“互换”方式进行。在“互换”方式下，炼油企业因飓风、输油管道堵塞或航道关闭等紧急情况，从战略石油储备借出原油，随后足量归还。

数据显示，美国今年3月至6月已经开展三批石油储备“互换”，“互换”合约总共涉及1亿零700万桶原油。

美国能源部3月11日发表声明说，将在大约120天内释放1亿7200万桶战略石油储备，以应对美国和以色列军事打击伊朗引发的油价上涨。

美国能源信息局最新数据显示，在截至9月18日的一周，美国仅拥有2亿8460万桶战略石油储备，与今年3月底水平相比减少超1亿3000万桶。美国战略石油储备曾在2009年12月至2011年7月初维持7亿2600万桶以上的高位。