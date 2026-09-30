美国中期选举已进入倒数五周，美国总统特朗普宣布，他将开展长达32天的旋风式巡回拉票。当前民调显示民主党有望斩获更多席位，特朗普此举无疑将他个人及执政表现置于这场国会保卫战的绝对核心。

路透社报道，11月3日的这场对决，将决定共和党能否守住参众两院的半壁江山，抑或是民主党将夺得主导特朗普任期最后两年走向的主动权。

多项民调显示，民主党在众议院选战中处于领先，并正向参议院控制权发起猛烈攻势。与此同时，油价飙升以及美伊之间持续的紧张局势令美国民众倍感焦虑。

然而，特朗普星期二（9月29日）在白宫外接受媒体采访时，对共和党的胜选前景展现出十足的信心，并对部分党内同僚在竞选冲刺阶段刻意与他保持距离的苗头嗤之以鼻。

特朗普说：“你们爱我，我也爱他们。”

特朗普讲这番话时，共和党籍众议院议长约翰逊就站在他身边。

特朗普告诉记者，他很快将开启“整整32天”的巡回行程，造访多个州，包括本周前往得克萨斯州和俄亥俄州。

特朗普说：“你们要知道，他们都希望我去。我只有一个人，但他们都希望我去帮他们助选。”

这波密集的竞选活动比特朗普幕僚最初预想的要晚。此前，白宫全年的日程安排在很大程度上被外交政策和伊朗战争所占据。

一些共和党籍候选人对特朗普助选表示欢迎，而另一些候选人面对艰难的政治局势，侧重于强调地方议题及自身过往的政绩。