美国总统特朗普星期二（9月29日）发布了一份他与一众科技公司巨头共同签署的文件。特朗普政府将这份文件定性为一项人工智能协议。

路透社报道，特朗普在他自家的社媒平台Truth Social发布这份仅有一页的文件，并形容这份文件具有“道义约束力”。

报道称，文件敦促科技企业建立以下四层控制机制：

要求企业与外部审计机构或评估机构合作，就企业的人工智能（AI）控制和监控系统是否按预期运行进行独立评估。

敦促企业指定一个由董事会成员组成的独立委员会，负责监督并听取内部及外部审计师以及AI管控运营团队的汇报。

要求建立内部管控机制，在AI模型训练和部署期间，围绕网络安全、生物安全、化学威胁等领域，对AI模型的能力和对齐（alignment）情况进行监控，以确保AI模型“不会以非预期方式入侵（hack）或访问技术系统”。

要求企业设立一个内部团队，确保“所有管控、监控、检测措施均按预期运行”。

这份文件由特朗普以及谷歌（Google）、Anthropic、Meta、OpenAI、社交媒体平台X和英伟达（NVIDIA）的掌门人共同签署。

这份白宫协议指出：“长远而言，将这些举措写入法律或法规或许不失为明智之举。无论是否对企业作此强制要求，我们都深信，实施这些管控与审计措施对于保障人人享有安全的未来至关重要，我们各家公司都致力于落实这一承诺。”

协议还说：“参与企业将定期举行会议，制定标准与最佳实践，以提升各自系统的安全性。”