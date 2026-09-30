美国国务卿鲁比奥说，英国费尔福德皇家空军基地事件涉及“外国势力”。

路透社报道，鲁比奥星期一（9月29日）在福克斯新闻的节目中说：“上周末在英国发生、差一点发生以及有可能发生的事，性质极其严重。这显然有外部势力在幕后操纵。目前我不会透露太多。”

鲁比奥未提供证据或具体细节。

另据彭博社报道，英国反恐警察说，在调查现场发现燃油，但未发现爆炸物。

27日凌晨，五名男子在美军使用的费尔福德皇家空军基地（RAF Fairford）附近被捕，涉嫌触犯爆炸物法令及恐怖主义相关罪名。五人都是住在伦敦的英国公民，已获准保释。英国警方目前正在调查是否有外国势力涉案。

费尔福德皇家空军基地是美国空军全球打击司令部在欧洲首选的轰炸机前沿作战基地。今年7月，英国首相伯纳姆批准美军使用这个基地对伊朗实施“防御性打击”，延续了前任首相斯塔默的政策。

彭博社30日报道，英国反恐警务处处长泰勒（Laurence Taylor）在一份电邮声明中说：“现场未发现简易爆炸装置，但查获了一定数量的汽油。”

他还说，针对五名获准保释男子的调查仍在继续，并为释放五人的决定进行辩护。

泰勒说：“我理解这个决定可能会让很多人感到意外，但我必须重申，这是一项基于经验并在审慎考虑警务权限后做出的决定。”

美国总统特朗普星期一在白宫对记者说，英国费尔福德皇家空军基地事件“可能”与伊朗有关，他不会批准让这些嫌疑人保释。