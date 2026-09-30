联合国军司令部星期三（9月30日）公布立场文件称，在韩朝军事分界线以南地区（MDL）发现一枚朝鲜地雷，据此认定发生违反韩国战争《停战协定》的行为。

韩联社报道，联合国军司令部说，司令部近期与韩军对韩朝非军事区（DMZ）发生的地雷爆炸事故进行联合调查，在军事分界线以南地区发现一枚朝鲜杀伤人员地雷。根据调查结果，司令部认定发生违反《停战协定》的行为，并正就《停战协定》机制采取相应措施。

朝中社同日报道，朝鲜劳动党中央委员会部长金与正指责韩国借地雷爆炸事件挑衅朝鲜。

金与正于29日发表谈话，称韩国企图捏造“物证”，将地雷爆炸事件的责任推卸给朝方。她还警告，韩方将会为其挑衅行为承担责任。金与正为朝鲜领导人金正恩的胞妹。

韩军9月21日在非军事区韩方一侧执行搜索任务时发生疑似地雷爆炸的事故，造成三人受伤，其中两名军人重伤。

之后，联合国军司令部和韩军27日至29日对事故现场进行调查。双方29日在军事分界线以南地区发现一枚朝鲜制造的塑料制反步兵地雷。