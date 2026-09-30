韩国联合参谋本部（联参）公布立场文件，敦促朝鲜停止“边境加固工程”，并就非军事区（DMZ）发生的地雷爆炸事故道歉。

韩联社报道，韩联参作战本部长姜贤宇星期三（9月30日）在首尔国防部大楼举行记者会，发布包含上述内容的立场文件。他说，9月21日，在军事分界线（MDL）以南的非军事区正常执行搜寻任务的韩方官兵，因朝鲜地雷爆炸而受重伤。

韩军强烈敦促，朝鲜应立刻停止所谓“边境加固工程”等加剧朝鲜半岛紧张局势的行为，就爆炸事故道歉并采取负责任的措施。

姜贤宇指出，朝鲜无视韩国政府为实现朝鲜半岛和平共处一贯付出的努力，不断推进所谓“边境加固工程”，在军事分界线附近埋设地雷，导致韩朝边境地区紧张局势升级。这既是公然违反韩国战争《停战协定》的行为，也与韩朝既有共识相抵触，朝鲜有必要立刻停止相关行为。韩军明确指出，对于今后发生的任何情况，责任完全在于朝方。

当天早些时候，联合国军司令部公布立场文件称，司令部与韩军对地雷爆炸事故进行联合调查，在军事分界线以南地区发现一枚朝鲜杀伤人员地雷，据此认定发生违反《停战协定》的行为。