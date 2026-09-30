美国五角大楼已选定波音公司设计和建造美国海军第六代战机F/A-XX。

综合新华社和法新社报道，美国战争部星期二（9月29日）发表声明说，美国海军第六代战机研发合同，总值超过200亿美元（约255亿新元），包括采购多架测试机，用于地面、适航、系统及武器集成测试。第六代战机F/A-XX将提供先进的舰载力量投射，拓展美军航母的远程打击范围。

声明说，波音公司将于2030年代开始交付战机，最终取代现役的F/A-18E/F“超级大黄蜂”和EA-18G“咆哮者”，并同F-35C协同作战。

波音公司新闻公报说，F/A-XX将在“开放任务系统架构、先进任务系统、作战航程和能力方面实现革命性进步”。

此次宣布标志着在特朗普第二任期内，波音公司第二次获得美军第六代战机合同。美国总统特朗普宣布选定波音公司生产“下一代空中优势”战机，并将新一代战机命名为F-47。美国媒体报道说，F-47项目总价值达数千亿美元。

波音防务、空间与安全集团业务总裁兼首席执行官帕克（Steve Parker）说：“同时并行交付两款先进战机一直都在我们的计划之中，我们也为此进行了相应的投资。我们有准备、也有能力同时打造多个未来的战机旗舰项目。”