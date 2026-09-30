世界知识产权组织（WIPO）发布的《2026年全球创新指数报告》显示，人工智能（AI）正在开辟各个科学领域新技术前沿，重塑创新投资，拉动政府与企业的整体研发投入在2025年创下历史新高。

从研发投入到高科技贸易，再到知识型就业与知识产权许可，世界知识产权组织（WIPO）利用约80项细分指标，深度剖析了全球近140个经济体的创新版图。

世界知识产权组织总干事邓鸿森说：“我们的报告显示，新一代深科技初创企业正将各项突破性成果转化为实际产品，并推动生命科学、航天、机器人、清洁能源等领域的变革。”（档案照片）

新华社报道，星期二（9月29日）发布的报告显示，瑞士、瑞典、美国蝉联第一梯队。过去10年，中国、印度、越南、土耳其、摩洛哥、印度尼西亚等新兴经济体的排名持续上升。中国在2025年首次杀入前10，并在2026年保持第10的佳绩。

根据《2026年全球创新指数报告》估算，2025年全球研发支出按实际价值计算增长超过3.3%，企业研发投入实际增长5.8%，达到1.5万亿美元（约1.91万亿新元），创下历史新高。

2025年，支持创新型初创企业和商业构想的风险投资总额增长了28%，达到5100亿美元，这是自2021年以来的最大年度增幅。同时投资日益集中在AI领域，2025年AI领域交易额占到全球风险投资总额的53%，2026年上半年这一比例更是高达77%。

与此同时，新一代深科技初创企业正在将前沿研究转化为新产业。2026年报告的一个专题章节梳理了超过3万家活跃于半导体、机器人、量子计算、生命科学、航天和先进材料领域的初创企业，显示它们在中亚和南亚、拉丁美洲以及撒哈拉以南非洲的增长尤为强劲。

世界知识产权组织总干事邓鸿森（Daren Tang）说：“我们的《2026年全球创新指数报告》显示，新一代深科技初创企业正将各项突破性成果转化为实际产品，并推动生命科学、航天、机器人、清洁能源等领域的变革。”