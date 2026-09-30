（密尔沃基路透电）美国贸易代表格里尔说，特朗普政府在制定与工业产能过剩相关的新关税时，会考量与各国在达成贸易协定时已商定的关税上限。

格里尔星期二（9月29日）在二十国集团（G20）贸易部长会议于密尔沃基召开前夕，向记者透露涉及产能过剩的301条款贸易调查的最新发展。

他说：“我不想太早针对调查报告的结果和建议采取的行动下定论，但必须说的是，我们重视（与贸易伙伴达成的）这些协议，调查报告做出的任何结论，肯定会将它们考虑在内。”

格里尔还称，美国与贸易伙伴达成的协议在落实后，其实将解决这些经济体当中存在的一些产能过剩问题。

美国贸易代表办公室在今年3月援引《贸易法》301条款对中国、欧盟、日本、印度和新加坡等16个经济体展开产能过剩调查，作为重建被美国联邦最高法院推翻的对等关税的举措之一。

不过在另一方面，华盛顿与欧盟和日韩达成的贸易协议已将它们面对的关税上限设在15%，换取伙伴撤销美国工业品的大部分关税。

特朗普政府运用美国作为今年G20轮值主席国的身份，将成员国的注意力引向中国产能过剩以及过度依赖出口拉动增长的问题。在上月底的G20财长会议上，除了中国以外的所有成员国都同意采取行动应对产能过剩问题。

星期二在密尔沃基的一场G20商业论坛上，欧盟委员会贸易与经济安全专员塞夫科维奇对特朗普政府专注对付产能过剩问题表示欢迎，并说欧盟正寻求与美国和其他盟友深化在关键矿产供应链的合作，避免这个目前由中国主导的原料被武器化。