（华盛顿综合电）面对人工智能（AI）失控引发的安全疑虑，美国总统特朗普与科技巨头签署一份自愿协议，承诺自行加强内部监控和独立审计，通过企业自律保障为AI发展自设护栏。但特朗普仍反对新增联邦监管，为的是维护美国在AI竞赛中的领先地位。

特朗普星期二（9月29日）在白宫与英伟达首席执行长黄仁勋、OpenAI联合创办人布罗克曼、Anthropic首席执行长阿莫代伊等高管共进午餐后宣布，双方签署了“白宫协议”（White House Accord）。协议“具道德约束力”，但不具法律强制执行力。

特朗普同日表明，不希望与中国国家主席习近平合作治理AI，认为这会妨碍美企开发出优于中国同行的产品。他称，美国目前领先中国和所有其他国家，这个优势必须保持。

对于国内监管，特朗普同样强调企业自律，称“他们将进行自我监管”。他认为，司法部、联邦调查局等机构在现有的法律框架下所拥有的监管权，已足以应对AI风险。

特朗普随后在Truth Social社交媒体平台上公开协议单页文件，涵盖四个层面的安全措施：

一，建立内部控制机制，以期在训练和部署模型的过程中，监控AI模型的能力和对齐情况，重点针对网络安全、生物安全和化学威胁等领域，确保模型“不会以非预期的方式入侵或访问外部技术系统”。

二，组建内部团队，确保“所有控制、监控和检测机制，都能按预期方式运行”；

三，聘请外部审计师或评估机构进行独立评估；确保企业AI控制和监控系统都按预期运行。

四，由董事会成立独立委员会，负责监督并接收内外部审计人员和负责操作AI 控制的团队提交的报告。

参与企业将定期会面，制定安全标准和最佳实践。虽然协议属自愿承诺性质，不过文件仍写明，假以时日如证明有意义，“可将这些步骤编入法律或法规”，为日后立法预留空间。

Meta首席执行长扎克伯格说，协议旨在让用户相信AI会按预期运行，也是建立全行业标准的起点。SpaceX创始人马斯克则形容，这相当于“企业互相批改作业，显然要比为自己的作业自行批改打分更好。”

AI 更名为SI 超级智能 或委任美情报总监为“AI沙皇”

特朗普也在签署仪式过后向媒体证实，他将把“人工智能”（Artificial Intelligence，简称AI）正式更名为“超级智能”（Super Intelligence，简称“SI”）。他随后颁布行政令，指示联邦政府尽可能采用“超级智能”或“SI”，因为“新名称更能贴切地体现这些技术的发展前景、巨大潜能及飞速提升的能力”。

特朗普此前提出设立新的政府机构“AI部队”（AI Force），并正物色“AI沙皇”（AI Czar）。他星期二说，希望未来三四天内确定人选，但具体职责仍未明确。

据美国新闻网站Axios报道，特朗普认为国家情报总监克莱顿（Jay Clayton）是合适人选，但尚未宣布任命。克莱顿是总统的主要情报顾问，统领由18个机构组成的美国情报界。他在今年7月的提名确认听证会上指出，AI既是机遇，也是威胁，因此必须切实掌控这项技术。