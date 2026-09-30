英国是今年上半年七国集团（G7）中经济增长最快的国家，大幅超出经济学家的预期。尽管中东战争重新引发通胀压力，消费者在夏季仍继续消费。

彭博社报道，英国国家统计局周三（9月30日）公布数据，英国经济第二季度增长速度快于此前记录，显示在近期能源价格和借贷成本飙升之前，经济表现具有韧性。

截至6月的三个月，国内生产总值增长0.5%，高于初步估计的0.4%，此前第一季度增长0.6%。

按人均计算，国内生产总值增长1.1%，为2021年以来最佳表现；若剔除疫情期间，则是近十年来最强劲的增长。

英国国家统计局说，服务业增长更强劲，家庭支出增加，企业投资上升以及出口激增，共同推动经济发展，今年前六个月产出增长1.2%。

数据公布后，英镑扩大涨幅，最多上涨0.2%，至1英镑兑1.3261美元。这一数据也为正在利物浦举行年度大会的执政工党带来利好。

首相伯纳姆周二（29日）说，政府扩大对关键服务公共控制的计划可助力经济改善，并称“十年的低增长使我们处于更弱势的位置”。

尽管上半年国内生产总值数据积极，但近几周前景已转暗，预计今年下半年企业和家庭面临的压力将加大。经济学家预测，随着新一轮生活费飙升传导至消费者，以及下月预算案公布前不确定性加剧，第三和第四季度经济增长将放缓至0.2%。

WPI Strategy首席经济学家马丁·贝克说，尽管伊朗战争造成影响，这些数据进一步证明，“经济在春季和初夏表现出的韧性强于预期”。

他说：“高油价、家庭能源账单上升以及预算案公布前的不确定性，未来几个月可能会削弱经济增长的一些动能。”

英国居民能源账单价格上限于7月大幅上调，接下来还将进一步上升4%。驾车人士也面临加油站柴油价格创纪录的局面。

与此同时，在交易员大幅重新评估英格兰银行面临的通胀风险后，房主和企业正受到借贷成本上升的冲击。投资者预计，到明年夏季英国央行至少将加息四次。

财政部长希利承诺，将在10月28日的预算案中为家庭和企业提供“一点喘息空间”。

英国国家统计局称，服务业增长更强劲，意味着经济表现略好于初步估计。不过，机构将2025年经济增长预期下调0.1个百分点至1.2%。

报告还显示，第二季度的家庭消费增长0.3%，企业投资跃升1.8%，有助于抵消政府支出带来的拖累。

贸易表现远强于初步估计。出口增长2.8%，高于初步估计的0.5%，进口增长则被下调至零。石油运输和制成品，以及商业服务、旅游和知识产权，推动出口增长。

消费者在第二季度略微增加储蓄。储蓄率——可支配收入中储蓄而非消费的比例——上升0.2个百分点至8.8%，仍处于历史高位。

第二季度，人均实际家庭可支配收入增长1%，扭转年初的下降趋势，并录得自2024年以来最快增速。改善主要由社会福利增加推动。

凯投宏观英国高级经济学家阿什利·韦伯说：“这种韧性可能会延续至第三季度，但我们仍预计，随着通胀加剧进一步侵蚀家庭实际收入，这一势头将在第四季度减弱。”