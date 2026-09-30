（巴黎综合电）欧盟机构星期三（9月30日）发表报告指出，受热浪、野火以及人为排放的共同影响，今年全球有三分之一的人口暴露在极高浓度的臭氧污染环境中。

欧盟哥白尼大气监测服务（CAMS）对今年以来的数据进行分析后说，在1月1日至9月15日期间，全球34%的人口暴露在“极差”的空气质量环境中，这意味着臭氧浓度远超世界卫生组织设定的平均值。有17%的全球人口呼吸着“很差”的空气，仅5%人口处在臭氧水平“良好”的环境中。

亚洲是受臭氧污染影响最严重的地区，高达53%的人口呼吸着“极差”的空气，另有22%暴露在“很差”的臭氧环境中。

亚洲地区广泛的污染物排放主要源于工业化、经济发展和交通运输，以及野火和农业废弃物焚烧。印度新德里、孟加拉达卡、中国重庆以及巴基斯坦拉合尔等城市，臭氧水平均被列入“极差”等级。

今年的臭氧污染在一定程度上是由席卷欧洲和北美的破纪录热浪以及野火造成的，这些野火产生的烟雾扩散到了极远的地方，甚至跨越了洲际边界。

印度尼西亚也发生严重林火，而始于6月并预计将在今年晚些时候达到峰值的厄尔尼诺现象，可能会在东南亚引发更多火灾。

CAMS负责人鲁伊尔指出：“空气污染不会止步于国界。它可以传播数千公里，跨越大陆与海洋，从而影响远离污染源地区的空气质量。”