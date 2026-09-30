一名以色列官员说，一架从阿联酋飞往以色列的航班因两名飞行员发生肢体冲突而发出紧急信号，随后备降沙特阿拉伯，而非遭遇劫机。

路透社星期三（9月30日）报道，航班追踪网站Flightradar24显示，迪拜飞往特拉维夫的迪拜航空FZ1073航班在约旦领空转向沙特，先发出一般紧急信号。数分钟后，又发出另一紧急信号，显示可能发生非法干扰。

Flightradar24的信息显示，这架波音737客机随后再次发出一般紧急信号，之后在沙特西北部的塔布克机场降落。

以色列总理办公室一名发言人说，据信这起事件并非劫机。

航空公司一名发言人说，这趟迪拜航空航班在飞往特拉维夫途中发生“一起事件”，遂改降塔布克，并安全着陆。发言人说，已确认全体乘客安全，但未提供进一步详情。

一名要求匿名的以色列官员告诉路透社，两名飞行员发生肢体冲突后发出了紧急信号。

目前尚不清楚信号是否由其中一名飞行员故意发出。

乘客米丽娅姆的母亲卡西斯说，女儿告诉她，自己听到有人尖叫，一名男子拿起刀，将飞行员按倒在地，现场到处都是血。

以色列总理内塔亚胡就这起事件进行磋商。总理办公室在一份声明中说，事件“已得到控制”，并补充说，正尽一切努力将以色列乘客带回国。以色列与沙特没有正式外交关系。

迪拜航空每天运营迪拜与特拉维夫之间的航班，这条航线深受以色列国民欢迎。

这并非以色列与阿联酋之间的航班首次降落在沙特。据以色列媒体当时报道，2025年9月，一架从迪拜飞往特拉维夫的迪拜航空航班因医疗紧急情况在利雅得紧急降落。