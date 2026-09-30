美国核心核设施之一的核燃料厂所属公司已同意支付8000万美元和解金，就工厂数十年来因排放辐射导致当地居民患癌及房产受污染的指控达成和解。

彭博社星期三（9月30日）报道，位于伊利诺伊州梅特罗波利斯（Metropolis）的核燃料厂所有者——索尔斯蒂斯先进材料公司（Solstice Advanced Materials）已同意支付8000万美元（约1亿零200万新元）和解金。

这座建于1950年代的工厂是全美唯一能将铀矿石转化为核燃料关键原料六氟化铀（UF₆）的设施。诉讼指出，长期泄漏的放射性粉尘导致当地脑癌与肺癌发病率分别比全州平均水平高出45%和52%。

暂定协议将解决当地政府与居民提出的多项诉讼，设立基金以赔偿至少1600户家庭及20多名重病居民，并资助当地医院设立癌症筛查与化疗项目。

索尔斯蒂斯在声明中强调公司不承认存在违规行为，但认为“解决此事符合股东利益，可避免旷日持久的诉讼所带来的成本与不确定性”。

原告首席律师汤普森说：“这笔钱为这个饱受癌症折磨数十年的社区提供了一个缓解问题的机会......人们希望公司承担责任，但这不太可能。一笔数额可观的赔偿金是次佳选择。”

令人关注的是，索尔斯蒂斯已获得美国能源部承诺提供的1亿8750万美元政府资金。文件显示，这笔纳税人资金亦可用于补贴公司的诉讼与和解费用引发了质疑。

总部位于新泽西州的索尔斯蒂斯正计划扩大工厂产量，以响应特朗普政府扩大国内核燃料生产的呼吁。去年，特朗普签署了一系列行政命令，指示各机构减少繁文缛节，放松监管，并向各种核项目注入政府资金。

尽管达成和解，但受联邦法规限制，协议并未对工厂施加新的安全监管要求，亦未提供全面清理污染的资金。当地律师理克鲁格坦言，和解无法完全修复社区与工厂之间的裂痕。