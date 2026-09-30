韩国国家情报院研判，朝美对话可能在11月亚太经合组织（APEC）峰会前后重启，成事可能性约为50%，朝鲜也有意把握这次机会。国情院同时证实，两名在乌克兰被俘的朝鲜军人已于9月中旬入境韩国，目前健康状况良好。

国情院星期三（9月30日）在国会情报委员会闭门会议上报告朝鲜最新动向。国会情报委员会朝野干事、执政党议员尹建永和最大在野党国民力量议员柳荣夏会后转述，国情院认为，朝美对话在APEC峰会前后促成的可能性约为50%，“朝鲜也不想错过这次机会”。

国情院分析，在美国总统特朗普持续释放与朝鲜领导人金正恩对话意愿之际，朝鲜近期也刻意避免直接批评特朗普，并反复强调两国领导人之间的关系，为重启朝美对话保留空间。不过，平壤仍不断提出美国承认朝鲜“拥核国”地位、撤回所谓对朝敌视政策等对话条件。

值得注意的是，国情院掌握的情报显示，平壤近期已就朝美关系向驻外使馆等机构下达“封口令”，要求严格管控相关言论，负责对美事务的官员则活动频繁。国情院认为，这些迹象显示朝鲜并无意打破当前局面，并正为可能出现的朝美接触谨慎管理对外信息。

国情院当天也证实，两名2025年1月9日在乌克兰被俘的朝鲜军人已于9月中旬进入韩国。两人在遣返前曾多次明确表达赴韩意愿，目前健康没有大碍。

据国情院介绍，韩乌双方自两人被俘后便展开协商。乌克兰担心遣返朝鲜军人可能影响俄乌战俘交换，以及今后涉及第三国的战俘交换，因此主动要求韩方严格保密，双方随后通过外交渠道形成非公开共识。

然而，乌克兰总统泽连斯基日前在联合国大会演讲中公开两名朝鲜军人已被送往韩国，引发韩方不满。韩国政府9月27日向乌方表达强烈遗憾，并要求正式解释和道歉，但截至目前尚未收到乌方回应。

国情院强调，乌克兰没有为遣返提出任何条件，韩国也没有因此向乌方提供支持，俄罗斯方面目前也未出现异常动向。

国情院还报告金正恩及女儿金珠爱的近况。金正恩目前体重超过140公斤，属于心血管疾病高风险群体，但从近期活动情况及专职医疗团队管理状况来看，尚未发现明显健康异常。

金珠爱今年公开露面约30次，创历来新高，活动范围也从过去以军事领域为主，扩大至民生、政治和外交领域。随着出席活动的重要性和礼宾规格不断提高，国情院研判，金珠爱作为潜在接班人的地位正进一步巩固。