伊拉克战争爆发23年后，最后一批美国军队周三（9月30日）离开伊拉克，结束美国在这个重要中东国家长达23年的军事存在。接下来，伊拉克政府如何肩负起国内安全责任，并在今后与美合作和不惹怒伊朗之间保持平衡，值得关注。

伊拉克总理扎伊迪日前宣布：“10月1日会是伊拉克国家发展历程中崭新的一天，我国摆脱了所有外国军事存在，并实现对自己领土的完全主权。”

美军2003年发动伊拉克战争并推翻萨达姆政权，此后在当地的军事存在持续整整23年。美军曾在2011年撤出大部分军队，但在2014年与国际联盟向伊拉克增兵，协助打击极端组织伊斯兰国（ISIS）。

2017年12月，伊拉克政府宣布击败伊国组织；2024年，伊拉克与时任美国拜登政府达成协议，决定结束联军在伊拉克针对伊国组织的行动，美军开始分批撤离，直到本周三完全撤出。

伊拉克政府将9月30日定为独立日，当天在首都巴格达举行阅兵式。一名伊拉克安全部队成员在接受检阅时，比出胜利手势。（法新社）

伊拉克政府要求各武装派别缴械

伊拉克民兵组织一直以抵御外国干涉为由，维持武装状态。现在美军完全结束在伊驻军，扎伊迪的逊尼派政府要求境内各武装派别在明年6月30日前全部解除武装。

部分武装团体展现出配合意愿，其中包括亲伊朗派别。然而，一些更强硬组织尚未承诺缴械，例如伊朗支持的真主党旅、努贾巴真主党运动和烈士旅。

新加坡国立大学中东研究所研究员刘佳接受《联合早报》采访时说：“随着美军撤离，伊拉克亲伊朗民兵组织面临的美国直接军事压力将减轻，可能会加剧伊拉克政府的安全挑战。”

伊拉克人对美军和国际部队的撤出感到高兴，巴格达街道的路灯都插着伊拉克国旗。（法新社）

目前，土耳其军队仍驻扎在库尔德人自治的伊拉克北部地区，一些武装组织要求土军也撤出，并终结美国在伊拉克的政治和经济影响力。不过，刘佳认为，伊拉克政府短期内难以满足这些诉求，这就为民兵组织保留武装提供借口。

美伊冲突的持续，更削弱伊拉克强硬派武装组织向政党政治转型的动力。

伊拉克政治经济专家毛拉维（Ali Al-Mawlawi）在卡内基国际和平基金会撰文写道：“伊朗仍将‘抵抗轴心’视为它国防体系的核心组成部分，无意要求成员解散……归根结底，他们是否愿意解除武装，在很大程度上取决于地区战事走向，而非巴格达方面所能提供的政治诱因。”

美国2003年入侵伊拉克，时任国防部长拉姆斯菲尔德（Donald Rumsfeld）同年4月30日到访伊拉克巴格达国际机场，与驻地美军会面，并在一块写着“巴格达”的路牌上签名。（路透社）

此外，由于霍尔木兹海峡受到封锁，作为伊拉克经济支柱的石油出口收益大幅下滑。这也增加各武装组织缴械的经济与社会阻力。

刘佳研判：“伊拉克经济状况恶化或许会加剧社会不满与抗议活动，这种动荡可能营造出一种有利于民兵组织维持甚至增强自身影响力的环境。”

不过，伊朗战争的局面目前不会出现实质变化。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院（RSIS）资深研究员多西（James Dorsey）受访时说，伊拉克武装团体缴械只是政治问题，而不存在技术层面阻碍；只要这些组织不解除武装，预计就不会对当前伊朗战事产生太大影响。

库尔德自治区更脆弱 料更依赖伊拉克政府

然而，西方军事力量的抽离，使库尔德地区变得更加脆弱，因为对它虎视眈眈的土耳其依然在那里驻军，曾席卷当地的伊国组织也可能趁机死灰复燃。

库尔德指挥官巴尔扎尼表明，失去美方的情报、后勤保障和无人机等各类支持，将给伊国组织提供重整旗鼓的机会。

美军曾在库尔德自治区首府埃尔比勒驻扎。图为3月3日埃尔比勒空军基地的卫星图像。（路透社）

库尔德政府2016年与美军为了协同打击伊国组织而签署谅解备忘录，这份文件已于9月30日到期。库尔德地区与巴格达政府的关系，估计也会随之改变。

多西分析：“美国和国际军队及防空系统的撤离，意味着库尔德人在后勤保障、防空安全等方面，必须更多仰仗巴格达。”

美国与伊拉克向经济伙伴关系转型 巴格达须寻求微妙平衡

刚刚出任伊拉克总理不到半年的扎伊迪不仅要强化国内安全，也必须谨慎调整国家未来走向。多西认为，伊拉克与美国预计会加强经济合作。

扎伊迪7月首次访美时，与美国总统特朗普达成大规模能源合作协议。特朗普说，两国伙伴关系会从军事合作转向投资和能源开发；美国石油公司正以前所未有的规模进入伊拉克。

伊拉克总理扎伊迪（左）7月14日在白宫与美国总统特朗普会晤。（路透社）

尽管如此，如果扎伊迪政府无法顺利解决武装派别缴械一事，华盛顿也可能为此向巴格达施加经济或政治压力。多西指出，扎伊迪并不想与武装组织爆发军事冲突，更不愿与伊朗产生摩擦，他必须谨慎游走于各方势力之间，寻求平衡。

英国皇家国际事务研究所伊拉克倡议主任曼苏尔说：“伊拉克政府现在焦虑的是，美国可能不再需要伊拉克，或者在最坏的情况下，可能认为它是个与伊朗关系过密的‘不受欢迎国家’，进而将它列为下一个打击目标。”