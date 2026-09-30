德国最大产业工会发布声明，在大众汽车宣布计划终止多项薪酬协议后，工会威胁将升级双方围绕德国本土裁员问题的争端。

路透社星期三（9月30日）报道，德国金属工业工会（IG Metall）在声明中说：“工会和企业理事会已宣布反对。在年末之际，一场激烈对抗或将一触即发。”

劳方代表正与管理层在汉诺威举行谈判，讨论这家德国汽车集团历史上规模最大的改革。从明年1月1日起，可能发生罢工。

大众汽车一名发言人拒绝立即就声明置评。预计大众汽车和工会将在谈判结束后发表声明。

中国企业加大对欧洲市场关注 德国制造业承受更大压力

伴随着中国竞争对手加大对欧洲市场的关注，成本高昂的德国制造基地正承受更大压力，这场酝酿中的冲突随之而来。奔驰也威胁关闭两家工厂。

据参与谈判的消息人士称，大众汽车可能终止VW品牌集体谈判协议体系中的部分协议，包括涵盖德国主要工厂约10万名员工的一项框架薪酬协议，不过具有里程碑意义的2024年协议并不在讨论范围内。

在大众汽车寻求大幅削减成本的背景下，此举可能会迫使劳资双方重新就部分劳动标准展开谈判。

这标志着大众汽车与劳方代表围绕集团历史上最激进重组计划的争端进一步升级。计划包括再裁减数万名员工，以及关闭最多四处德国生产基地。

劳方代表星期三要求与大众汽车管理层举行谈判，敦促管理层遵守此前作出的承诺。