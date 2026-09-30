（华盛顿/多哈综合电）美国和伊朗通过卡塔尔斡旋的间接谈判暂未取得突破。有消息指，双方对最新和解方案所涉及的步骤大致达成共识，但在执行先后顺序上仍有分歧。

伊朗上周在联合国大会期间向美国提出一项为期七天的建立信任方案，包括重新开放霍尔木兹海峡、恢复正常海上通行，并提出解除制裁、解冻资金等条件。

路透社星期三（9月30日）引述一名非伊朗官员报道，伊朗外长阿拉格齐星期二（29日）从纽约返回德黑兰途中在多哈过境，居中斡旋的卡塔尔官员向他转达了美国对和解方案的反馈。伊朗政府发言人过后在社交媒体平台X证实，阿拉格齐星期三已向伊朗政府传达美方反馈。

这名官员透露，方案旨在推动美伊重回6月达成的谅解备忘录，并进一步落实其中有关伊朗核计划的具体步骤。双方对须要采取的步骤大致取得共识，但在执行顺序上存在分歧。

美国总统特朗普星期二对记者重申，他绝不允许伊朗发展核武器，并再次宣称战争即将结束。他说：“我不知道他们是不是已经准备让步，但他们将会让步。他们的处境很不妙。”

美国加大制裁 打击伊朗武器采购网络

美国财政部星期二宣布新一轮对伊制裁，共涉及13名协助伊朗获取武器及相关部件的个人和实体，其中一些位于俄罗斯、中国大陆、香港和巴基斯坦。

财政部说，制裁的目的在于打击德黑兰重建武器项目的能力，同时提高协助伊朗采购武器者须面对的成本。

不过，风险咨询公司Obsidian Risk Advisors主管埃里克森（Brett Erickson） 向路透社指出，新一轮制裁难以明显削弱伊朗在霍尔木兹海峡发动导弹和无人机攻击的能力。

他说：“特朗普政府这么做只是摆个姿态，宣称正在猛烈打击伊朗。现实是，他们只是在用牙签戳伊朗。”

负责监测海上安全事务的英国海上贸易行动办公室星期三通报，星期二有三艘船只在霍尔木兹海峡遭不明投射物击中，其中包括一艘油轮。

美国释放4000万桶战略储备原油

为缓解燃油价格上涨压力，特朗普政府星期二宣布，拟从战略石油储备中释放最多4000万桶原油，供能源公司以借贷方式取得。

美伊战争爆发后，国际能源署32个成员国今年3月达成协议，承诺从战略储备中合计释放4亿桶石油以缓解石油紧缺局面。其中美国承诺提供1亿7200万桶；最新释出的4000万桶是最后一批。

美国能源部的最新数据显示，美国战略石油储备目前已降至2亿8400万桶以下，是1982年以来的最低水平。随着这一轮原油供应安排落实，库存可能跌破2亿5240万桶的法定门槛。根据美国法律，储备低于这一水平时，总统不得以一般能源短缺为由下令有限度取用，除非发生严重能源供应中断等紧急情况。

美国能源部长赖特星期二在宣布释出战略石油的声明中，批评一些欧洲国家在履行协调释储承诺方面远远落后于美国和日本，只兑现了极小一部分承诺，并呼吁它们加快行动。

与此同时，俄罗斯星期三宣布，将柴油出口禁令延长至10月底，为全球燃料供应再添压力。俄罗斯是仅次于美国的全球第二大柴油出口国，但今年7月起已实施柴油出口禁令。

此前，白宫也曾呼吁欧盟紧急释放柴油库存，以协助缓解全球柴油价格及供应压力。