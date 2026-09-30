欧洲多家支付机构宣布将联手建立跨境支付网络，以减少对维萨和万事达卡的依赖。

路透社星期三（9月30日）报道，服务于1亿3000万人的欧洲支付集团将成立一家名为“欧洲支付网络”（European Network for Payments，简称ENP）的新合资企业，总部设在马德里，负责连接各国支付系统。

随着全球秩序日渐分裂，外界对关键支付系统准入问题的担忧有所加剧，欧洲政策制定者已将支付主权列为优先事项。

ENP的创始成员包括Bancomat、Bizum、EPI Company/Wero、SIBS-MB WAY和Vipps MobilePay。这些机构合计服务欧洲13个国家约1亿3000万用户，覆盖欧盟和挪威逾70%的人口。

网络将构建一个基于欧洲标准以及即时账户对账户支付的通用技术和运营平台，连接现有支付系统。

支付集团说，欧洲央行计划于2029年前推出数码欧元——本质上是一种由欧洲央行担保、但由包括银行在内的私营企业运营的数码钱包。

欧洲支付计划首席执行官魏默特说，碎片化长期以来一直是欧洲支付方案面临的“最大障碍”。

支付集团说，其他欧洲支付方案未来也可能加入，并称将分阶段推出，首先开展跨境个人对个人支付，随后扩展至电子商务和销售点交易。