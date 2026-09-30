日本政府调整了国民免税理财政策，将免税投资的适用年龄下限放宽至新生儿。这一即将于明年推出的“儿童版”小额免税投资账户（NISA），估计能吸引父母和祖辈们给下一代注入起步资金，通过长期理财积累财富。不过，新措施也引发争议，舆论担忧可能加剧日本社会的贫富分化。

日本于2014年推出NISA，为18岁以上的日本人提供高达1800万日元（约15万新元）的免税投资额度。明年1月起，有关制度将进一步放宽，正式启动面向新生儿至17岁群体的“儿童NISA”。

“儿童NISA”每年的免税投资上限设定为60万日元，总投资额度上限为600万日元。它的投资选项与成人版NISA一样，即提供适合长期、定期及分散投资的特定投资信托。它允许父母或者监护人在孩子满12岁后，提取资金用于教育开支；待孩子年满18岁时，有关账户将升级为一般的NISA账户。

分析认为，当局推出“儿童NISA”还有一个目的，就是激活老一代人的资产。数据显示，日本超过60%的家庭金融资产由60岁及以上的老年群体持有，其中45%或约1100万亿日元以现金和存款的形式闲置。因此，将免税投资对象延伸至孙辈，有望释放这笔庞大资金的潜力。

去年，日本居民的NISA开户率达25%，其中18至64岁劳动人口的持有率达37.5%。日本财长片山皋月指出，“儿童NISA”将进一步推高全民投资的热度。她强调：“这是在为下一代积累资产，让孩子们在步入大学等人生重要节点时，能有充足的资金准备。”

随着新政临近，日本各大金融机构已展开激烈的宣传攻势，不少家长也对此表现出浓厚兴趣。一名在金融界工作、育有两岁女儿的30多岁男士说：“考虑到通货膨胀和日元贬值的长期化趋势，我计划将部分储蓄转入女儿的投资账户。这是为了帮她储备充足的教育资金，以便她未来升入大学时，能有出国留学等更多样化的选择。”

但另一位育有10岁孩子的母亲却表达顾虑、她说：“我虽然想参与，但缺乏理财知识，担心投资失误会导致血本无归。而且现在抚养孩子的日常开销已经很大，根本没有闲钱用来投资。”

尽管政府强调“儿童NISA”旨在造福下一代，但舆论认为它可能会加剧贫富悬殊现象。《每日新闻》的测算显示，如果父母具备理财知识并积极投资，待新生儿满18岁时，其账户余额有望增至2300万日元；反之，若父母缺乏经济实力或投资知识，孩子长大后可能在起跑线上就处于劣势，甚至不得不背负数百万日元的助学贷款。