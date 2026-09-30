法国官员说，在一波针对教师短缺和校舍破旧的学生示威中，数十人受伤、数百人被捕，其中大多数是青少年。周三的示威活动影响了全国各地的高中。

路透社星期三（9月30日）报道，示威和封锁行动上周开始，并于周二与规模更大的公共部门罢工同时发生。

政府将于周四（10月1日）公布2027年预算，预计其中将包括削减开支的措施，以缓解政府财政压力。

在巴黎北部大型郊区圣但尼，学生站在学校大门外一堆燃烧的火堆旁，警察在一旁观察；电视画面显示，在里昂和里尔，有人向成排的警察投掷物品。

17岁的学生法迪拉告诉路透社：“学校里到处都是蟑螂和老鼠。”她说，视天气而定，教室温度可能从酷热骤变至零度以下。“我们无法在这样的条件下学习。”

数十人受伤或被拘留

法国教育部长热弗雷向RTL电台透露，自示威活动开始以来，学生和工作人员中共有76人受伤。他没有说明工作人员的具体身份，也未透露伤势严重程度。

极左翼不屈法国党政治人物已加入示威活动。其他官员和政治人物谴责该党的言论，称他们煽动了学生的愤怒情绪。

不屈法国党籍市长巴加约科此前曾被引述‘暴力在特定情况下具有正当性’的言论，他表明言论被断章取义。

内政部长努涅兹告诉BFM电视台，仅周二一天，就有约440人因高中抗议活动被拘留，其中大多数为未成年人。努涅兹说，发生了七起向执法人员投掷盐酸的袭击事件。

参与抗议的学生说，教室过于拥挤，教师人数不足。政府谴责示威活动中爆发的暴力事件，但表示应承认并解决高中面临的困难。

总统马克龙对记者说：“高中应该开放，应该用来分享知识。它们不应该被封锁，也不应该被人纵火焚烧垃圾桶。”

圣但尼17岁的学生加姆泽说，这个历来以工人阶级为主的郊区的学生与其他地区的学生相比受到了不公平对待。

她告诉路透社：“总是我们……在受苦，而巴黎或乡村地区的学生却无需面对这种处境。”

根据经合组织（OECD）全球政策论坛的数据，法国在小学和中学教育方面的支出在成员国中处于中等水平，且在2015年至2022年间有所增加，但占预算的比例略有下降。