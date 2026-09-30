宝马高管认为，欧洲汽车制造商需要做好准备，应对中国竞争对手在欧洲本土市场日益激烈的竞争。

宝马集团负责人内德尔科维奇在巴伐利亚州一家新建的宝马电池工厂对记者说：“显而易见，中国正在对欧洲产生影响。”

他说：“我们尚未感受到直接影响，但不可避免的后果将是价格面临下行压力。”他补充道：“我们迟早会面临这种价格压力。”

多年来，受需求下滑和竞争加剧影响，德国汽车制造商在全球最大汽车市场中国的销量持续下降，并为此付出代价。

大众汽车计划到2030年在10个品牌中裁减10万个岗位。宝马自身则计划在明年年底前削减8000个工作岗位。

面对国内激烈的价格战，比亚迪和小鹏等中国品牌已加大向海外市场出口的力度。

汽车行业情报公司Dataforce的数据显示，今年5月，中国汽车制造商占据欧洲市场近11%的份额，而三年前这一比例还不足3%。

当被问及宝马可以从中国竞争对手身上学到什么时，内德尔科维奇说，公司将更多采用现成零部件，而非自行开发或定制解决方案，以降低成本。

他说：“在中国，如果你看看当地市场上的汽车，就会发现几乎所有车辆都使用来自相同供应商的相同零部件。”

他说：“标准化是出于增长、速度，或无论何种原因的需要而在那里形成的。这似乎完全不影响消费者。”

当被问及布鲁塞尔正在讨论的“欧洲制造”规则提案时，内德尔科维奇呼吁保持谨慎。这项提案旨在通过补贴和公共采购向欧盟制造商倾斜，以抵御来自中国的竞争。

他说：“如果我们采取过多单边措施，只会伤害自己。它们总会招致回应。”