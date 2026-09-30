印度总理莫迪与美国总统特朗普同意推进两国战略伙伴关系。印度贸易部长正在美国举行会谈，争取达成一项临时贸易协议。

路透社星期三（9月30日）报道，印度总理办公室一份声明中说，莫迪与特朗普在电话交谈中审议了双边在贸易、国防、能源和关键技术领域的合作。

声明说：“两国领导人重申致力于推进印美全面全球战略伙伴关系，并同意保持密切接触，以深化合作。”

声明补充说，双方还就地区和国际局势的发展交换意见，包括推动全球和平与安全的努力。

印度贸易部长戈亚尔于9月29日至10月5日访问美国，就拟议中的双边贸易协定和一项临时安排举行会谈。

新德里本周稍早称，戈亚尔将与美方官员会面，以推动达成一项“平衡且互利”的印美双边贸易协定。

印度贸易部说，戈亚尔周二（29日）抵达密尔沃基，参加二十国集团贸易部长会议，并在美国全国制造商协会主办的一场圆桌会议上，会见美国制造业和科技公司的首席执行官及高管。

应美国贸易代表格里尔邀请，他还计划在威斯康星州出席二十国集团贸易部长会议。

经过数月谈判，印度和美国尚未达成协议，新德里正寻求在拟议协议中获得更有利的条件。

本月早些时候，印度表明已告知华盛顿，与印度购买俄罗斯石油有关的美国新关税措施可能影响双边关系。