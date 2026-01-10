（塔布克法新电）迪拜航空一架飞往特拉维夫的客机星期三（9月30日）在飞行途中突然急速下降，随后紧急降落在沙特阿拉伯塔布克机场。以色列总理内坦亚胡称，一名飞行员刺伤同僚，并企图让客机坠毁，杀害机上乘客。

迪拜航空（Flydubai）证实，机上所有乘客都安全，但没有说明机上冲突的原因。据报，174名乘客中有166人是以色列人。塔布克（Tabuk）机场营运公司则说，机长和副机长均受伤，已被送院治疗。

乘客奥哈永告诉记者，客机飞越约旦领空时，一名飞行员持刀袭击另一名飞行员，导致飞机一度失控。数名乘客随即上前制服施袭者，机上一名医生也为伤者进行急救。

航班追踪网站Flightradar24的数据显示，客机曾在一分钟内从近3万4000英尺骤降至不到1万7000英尺，下降约5200米。乘客伊塔利形容，客机骤降时仿佛坐过山车；即使驾驶舱附近爆发冲突，机上也没有陷入恐慌。

内坦亚胡透露，他已同一名参与制服行动的以色列乘客通话。客机开始急降时，这名乘客冲进驾驶舱，与企图坠机的飞行员搏斗。随后，另一名机组人员接手操纵飞机，并安全降落在塔布克。

以色列媒体报道，以军一度担心客机遭劫持，因此紧急出动战机。以色列防长卡茨把事件定性为“企图发动圣战恐袭”，但没有说明判断依据。涉嫌行凶的飞行员目前正接受沙特当局讯问，袭击动机仍未查明。

客机降落后，塔布克机场周边加强戒备，多辆警车和一辆救护车赶到现场。乘客在机场停留一段时间后，搭乘另一班航班继续前往特拉维夫。









