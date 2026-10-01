美国战争部长赫格塞斯说，美国已将将军和海军上将人数削减20%，此举旨在落实问责制。

法新社报道，赫格塞斯星期三（9月30日）在匡蒂科（Quantico）军事基地告诉美军初级军官和士兵：“负责统计数据的人员指出，我们已经解雇全军10%的将军和海军上将，还把将军级职位总数额削减10%。所以没错，我军整体裁员幅度达到20%。”

他接着表明：“媒体称这是‘清洗’，但我称之为问责，而且早该这么做了。”

去年，赫格塞斯也曾发表类似讲话，当时听训的是美军高级将领。他那时批评美军机构臃肿，过度关注左翼“觉醒”理念，并称军队须要进行重大整顿。

他在这次的匡蒂科讲话中说，那些对之前演讲“积极响应”的高级将领，如今正“领导着目标明确、被赋予新权能且纪律严明的部队”；那些未予配合的人，“已不在这里任职了”。

他再次强调：“我们不再是那个推崇‘觉醒’理念的部门，也不再是软弱无力的部门。简而言之，我们不要胖子，不要变性人，不要大胡子，不要怪人，不要懦弱者，不要激进分子。我们只要战士，只要强悍、时刻准备就绪且忠诚的部队。”

自去年1月底重返白宫以来，特朗普已裁撤多名军事高官，其中包括原参谋长联席会议主席布朗。

赫格塞斯坚称，总统只是在挑选自己属意的军事领。民主党议员则担忧，传统上保持中立的美国军队可能面临政治化问题。

赫格塞斯去年5月下令大幅精简美军，举措包括把将军和海军上将的总数削减10%，并将最高级别的四星将领人数削减20%。

截至当月底，美军现役将军和海军上将共有831人。

然而，五角大楼截至今年7月底的最新可用数据显示，美军高级将领人数实际上不降反升，总数达到851人。

五角大楼并未回应20%的减员计划是否已经完成，还是仍在进行中。