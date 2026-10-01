美国贸易代表格里尔说，美国会在二十国集团（G20）贸易部长会议期间，推动一项新的钢铁产能过剩协调框架。报道指，这项举措意在联手应对中国钢铁产能过剩问题。

综合法新社和法国国际广播电台（RFI）报道，G20贸易部长会议星期三（9月30日）在美国中西部城市密尔沃基开幕。这次会议正值美国与加拿大贸易战不断升级，美国关税措施频出，特朗普政府也正针对成员国的工业产能过剩问题展开调查。

鉴于贸易紧张局势持续发酵，分析人士认为，本周会议难有重大突破。

中国常面临产能过剩批评，外界指责中国生产的钢铁超过国内消费需求，导致市场供过于求。北京方面否认这些指控。

美国贸易代表格里尔星期三在密尔沃基主持全球钢铁产能过剩论坛（GFSEC）时表明，论坛会发布一份框架协议，针对钢铁产能过剩问题采取协调一致行动。

他表明：“G20各国会采取各自认为适当的措施，但我们希望可以互相协调。美方已经采取强有力举措，其他国家也这么做，或许是合理的。”

不过，格里尔并未详细说明这是否意味着各国应针对中国钢铁设置贸易壁垒。

全球钢铁产能过剩论坛由28个经济体组成，当中不少是G20成员，例如欧盟、澳大利亚、日本和韩国，但没有中国。

格里尔当天晚些时候发布声明说，全球钢铁产能过剩论坛部长级会议已就一套“全面的联合行动框架”达成共识，正式称为“密尔瓦基框架”（Milwaukee framework）。他说，这个框架将推动志同道合的国家采取更有效措施，处理全球钢铁产能过剩及其造成的市场扭曲。

根据“密尔沃基框架”，全球钢铁论坛成员除了计划减少或取消“扭曲市场的补贴”外，还同意加强数据共享，以便协助识别“可疑的钢铁贸易模式”。

美国政府近年把结构性产能过剩列为贸易政策的重要议题，中国是美方相关政策关注的主要对象之一。

美国贸易代表办公室在今年3月援引《贸易法》301条款对中国、欧盟、日本、印度和新加坡等16个经济体，展开产能过剩调查。