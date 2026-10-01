美国总统特朗普说，当年美国入侵伊拉克的决定“极其糟糕”；现在最后一批美军终于离开伊拉克，“这对美国来说是伟大的一天”。

美军星期三（9月30日）完全撤出伊拉克，结束美国在这个中东国家长达23年的军事存在。

特朗普当天在自己的真相社交（Truth Social）平台发文庆祝这一转折点。他写道：“当初让我们深陷这场泥潭的决策极其糟糕，历经漫长岁月，这一切终将成为历史。这对美国来说是伟大的一天。”

他表明：“重要的是，我们离开时，伊拉克迎来了一位出色的新总理，那就是扎伊迪（Ali al-Zaidi）。他是我从一开始就支持并力挺的人。”

扎伊迪今年5月中旬出任伊拉克总理，并在7月首次访问美国，与特朗普会晤。

特朗普还说，美军结束在伊拉克驻军，“不仅是美国的胜利，也是伊拉克的胜利，更是对伊斯兰国（ISIS）的决定性胜利”。

他强调，伊国组织连同其他极端危险势力，已在他第一届总统任期内被彻底摧毁。

他还将此次撤军同美军2021年撤离阿富汗时出现伤亡的混乱相比，称此次美军人员和装备“有序撤离”，“标志着这场代价高昂的‘地狱之旅’终于画上句号”。