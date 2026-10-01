阿联酋迪拜航空（Flydubai）说，当天原定飞往以色列特拉维夫的航班发生急降事件后，航司已暂停所有往返以色列的航班，等待有关方面对事件展开调查。

迪拜航空的FZ1073航班星期三（9月30日）在从迪拜飞往特拉维夫途中发生驾驶舱冲突，副驾驶涉嫌在驾驶舱内持刀刺伤机长，导致飞机在一分钟内骤降约5200米。所幸其他机组人员和乘客制服袭击者后，机组重新控制飞机，机上乘客全部安全。

新华社报道，迪拜航空当天晚些时候宣布，经过与有关部门协调，公司决定暂停所有往返以色列的航班；公司会继续与政府部门、监管机构和机场方面保持密切协调，并根据进一步获得的信息对停航决定进行评估。

迪拜航空对旅行计划受到影响的乘客表示歉意，并称正尽可能提供协助和替代出行安排。

事件过后，FZ1073航班改道并安全降落在沙特阿拉伯塔布克机场。

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阿联酋民航总局说，事件造成部分机组人员受伤。机上174名乘客随后搭乘迪拜航空另一架飞机前往特拉维夫。阿联酋民航总局已对事件展开调查，包括审查航班运营和安保环节。

据报，这架飞机搭载的174名乘客中，有166人是以色列人。以色列总理内坦亚胡指责肇事副驾驶刺伤同僚，并企图让客机坠毁，杀害机上乘客。