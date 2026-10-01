美国战争部长赫格塞斯宣布成立一个新的司令部，负责监督和协调支持美国海外行动的无人机开发及部署。

彭博社报道，赫格塞斯星期三（9月30日）在匡蒂科军事基地发表美军兵力状况演讲，宣布成立“自主作战司令部”（Autowarcom）。

“这是一个四星级作战司令部，是拥有类似军种的权威机构，旨在扩大自主作战和机器人能力。”

据悉，这个自主作战司令部会与美军网络司令部、美国运输司令部、战略司令部和特种作战司令部一起为美军部队提供支持。

五角大楼此前还在2027财年预算中，为战争部国防自主作战小组（Defense Autonomous Warfare Group）寻求546亿美元（约698亿新元）拨款，用于管理和巩固无人机开发。

赫格塞斯注重提高美军在规划和行动中对无人机和反无人机技术的使用。他已部署一支“蝎子”特遣部队，使用基于伊朗沙赫德系统（Shahed system）的攻击无人机。

他告诉匡蒂科基地聆听讲话的美军初级官兵，自主系统和机器人技术会成为美国战争部真正关注的焦点。