美国总统特朗普推出一款人工智能（AI）聊天机器人，它很快就因与特朗普唱反调而引发关注。然而，上线仅一天后，这款机器人便停止回答某些政治问题。

法新社报道，特朗普星期二（9月29日）推出名为America.gov的AI聊天机器人，旨在简化获取政府信息和联邦服务的途径。这个平台声称：“无论需要政府提供什么服务，都可以从这里开始。”

尽管由特朗普力推，这个聊天机器人却很快就开始在一些争议话题上，与总统唱反调，例如2020年总统大选，以及次年1月6日国会山骚乱事件。

美洲数字民主研究所（Digital Democracy Institute of the Americas）指出：“初步分析显示，America.gov通常提供基于政府记录且有据可查的回答，哪怕这些记录与特朗普和他政府的说法相矛盾。”

特朗普坚称自己赢得2020年总统选举，并抨击那场大选存在欺诈现象。America.gov却在上线首日直言：“2020年大选后的官方联邦评估，并未发现足以改变选举结果的欺诈行为。”

民主党人立刻把这个情况广而告之。加利福尼亚州参议员希夫（Adam Schiff）在X发文说：“终于有了来自特朗普政府内部的一个直截了当的回答。”

不料，America.gov第二天就不再对相同问题给出答案，而是声称“不提供政治评论，或对过往选举的分析”。

目前尚不清楚特朗普政府是否调整了设置，以防聊天机器人反驳总统的言论。白宫未立即置评。

同时，America.gov继续对特朗普的一些言论发表相反回答。它被问及特朗普关于“美国在前总统拜登任内经历史上最严重通胀”的说法时，引述美国劳工统计局的官方数据，予以反驳。