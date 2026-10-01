瑞士冰川五年冰量减近两成 今年融冰量创历史第二高
无人机的航拍画面显示，瑞士塞克斯鲁日冰川的大部分积雪已经融化，暴露出深褐色的土地。 （路透社）
（莱迪亚布勒雷综合电）瑞士冰川受到气候变化的严重影响，过去五年的冰量锐减近20%，2026年的冰川融化量更创下有记录以来第二高。
瑞士冰川监测网络（GLAMOS）的报告显示，瑞士冰川今年有5.5%的冰量融化。今年6月的热浪期间，冰川原本起保护作用的积雪层已有部分消失。到了9月，就连高海拔地区的积雪层也完全消失。
GLAMOS在声明中说：“在这种条件下，阿尔卑斯山冰川长期来看根本无法存续。”
报告指出，在2022年至2026年期间，瑞士冰川融化速度是有记录以来任何一个五年期的两倍以上。在1990年至2000年之间，瑞士冰量减少10%，过去10年则减少27%。
GLAMOS负责人胡斯形容，2026年是“灾难性的一年”。他站在海拔近3000米的塞克斯鲁日（Scex Rouge）冰川上说：“可能再过10年或15年，这里就不会有冰了。”
部分冰川的平均冰层厚度减少了2.5至4米，而更暴露在外的冰舌，即冰川外沿探入海水的长窄条状冰，在夏季期间的厚度减少了多达10米。
随着冰川不断退缩，人们也越来越担心未来的水资源供应。今年7月至9月，瑞士冰川共流失约2.2万亿公升的水。
胡斯说，很难想象这个数字如此之高。他指出：“这相当于瑞士家庭每年淡水使用量的四倍以上。”