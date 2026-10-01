美国田纳西州近200年来首次对女性囚犯执行死刑，但这名女子在接受两剂死刑注射后仍存活，随后被送往医院治疗。

综合外电报道，美国最高法院星期三（9月30日）裁定，田纳西州可以对50岁的囚犯派克（Christa Pike）执行死刑。

派克是美国现代死刑制度下，田纳西州唯一因未成年时期所犯罪行而被执行死刑的人。

执行程序当晚在纳什维尔的里弗本德（Riverbend）最高安全级别监狱实施。

然而，在接受两剂致死量戊巴比妥（pentobarbital）后，派克似乎仍未死亡。见证者目睹一辆闪烁警示灯的救护车驶离监狱。

美国广播公司（ABC）地方电视台记者是死刑见证者之一，她表明：“我在田纳西州见证过五次死刑执行。今天的情况完全不正常，也绝非惯例。”

派克的律师星期三晚上说，田纳西州“未能依法执行死刑”，派克“正在附近的一家医院接受治疗”，她的具体情况目前还不清楚。

律师声明说：“派克女士此前表达的担忧已被证实属实：静脉穿刺困难、静脉破裂、戊巴比妥失效，以及在不可避免发生意外时缺乏紧急医疗救治。这一切都是在始终处于保密状态的执行程序下进行的。”

1995年1月，时年18岁的派克与17岁的男友希普（Tadaryl Shipp）及另一名同伙，将19岁的受害人斯莱默（Colleen Slemmer）诱骗至一片树林中，并对她进行折磨和杀害。

斯莱默是在这几人在一个职业培训中心的同学。

派克和希普承认杀人罪行，两人均在次年被判犯有一级谋杀罪。派克被判处死刑，希普则被判处终身监禁并有假释机会。

派克曾提交宽大处理请求，强调自己有童年创伤，并曾遭性虐待。不过，田纳西州州长比尔·李（Bill Lee）本周一（9月28日）驳回了这项请求。

比尔·李星期三晚些时候告诉田纳西地方媒体，当局会对派克死刑执行失败展开全面第三方审查；州内原定今年执行的另一场死刑，也暂缓实施。