伊朗革命卫队称美军撤出伊拉克为“历史性胜利”
9月30日，在伊拉克巴士拉，一个什叶派武装组织的支持者庆祝以美国为首的联军撤出伊拉克，此举结束了自2003年美国发动入侵以来联军在伊拉克的军事存在。 （路透社）
伊朗革命卫队星期四欢迎美军撤出伊拉克，称此举为“历史性胜利”，并呼吁美军离开中东。
法新社星期四（10月1日）报道，革命卫队通过官方媒体发表声明说：“祝贺自豪的伊拉克民族、伊斯兰抵抗组织统一阵线，以及伊斯兰世界的革命战士取得这一历史性胜利。”
美国主导的联军2014年进驻伊拉克和叙利亚，打击伊斯兰国（IS）组织，于星期三（9月30日）正式结束任务并撤离。
伊斯兰国曾占领两国大片地区，并实施屠杀等暴行。这一组织2017年在伊拉克被击败，2019年在叙利亚被击败，但联军部队继续驻留，以打击组织残余势力。
作为伊朗军方意识形态机构的革命卫队在声明中说：“美国必须离开该地区，并将安全管理工作交由各国人民负责。”
声明补充说：“20年的占领表明，美国的存在没有带来安全；相反，它正是西亚不安全、恐怖主义和不稳定的根源。”
巴格达和华盛顿2024年同意逐步结束联军任务，联军部队随后逐步撤出全国各地基地，仅限于在北部库尔德斯坦自治区保留驻军。
伊拉克政府说，联军撤离消除了强大的亲伊朗武装派系借以保留武器的借口。
伊拉克总理扎伊迪星期四宣布，武装派系向国家交出武器的新截止日期为2027年6月30日。