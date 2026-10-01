伊朗革命卫队星期四欢迎美军撤出伊拉克，称此举为“历史性胜利”，并呼吁美军离开中东。

法新社星期四（10月1日）报道，革命卫队通过官方媒体发表声明说：“祝贺自豪的伊拉克民族、伊斯兰抵抗组织统一阵线，以及伊斯兰世界的革命战士取得这一历史性胜利。”

美国主导的联军2014年进驻伊拉克和叙利亚，打击伊斯兰国（IS）组织，于星期三（9月30日）正式结束任务并撤离。

伊斯兰国曾占领两国大片地区，并实施屠杀等暴行。这一组织2017年在伊拉克被击败，2019年在叙利亚被击败，但联军部队继续驻留，以打击组织残余势力。

作为伊朗军方意识形态机构的革命卫队在声明中说：“美国必须离开该地区，并将安全管理工作交由各国人民负责。”

声明补充说：“20年的占领表明，美国的存在没有带来安全；相反，它正是西亚不安全、恐怖主义和不稳定的根源。”

巴格达和华盛顿2024年同意逐步结束联军任务，联军部队随后逐步撤出全国各地基地，仅限于在北部库尔德斯坦自治区保留驻军。

伊拉克政府说，联军撤离消除了强大的亲伊朗武装派系借以保留武器的借口。

伊拉克总理扎伊迪星期四宣布，武装派系向国家交出武器的新截止日期为2027年6月30日。