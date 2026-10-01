（华盛顿综合电）美国联邦储备局监察长办公室说，调查显示美联储华盛顿总部翻修项目没有存在刑事违法行为。不过，美国总统特朗普仍要求美联储前主席鲍威尔辞去理事职务。

美联储监察长办公室（OIG）周三（9月30日）报告说，没有合理理由认为翻修工程涉及违反联邦刑法的行为。不过，工程监督存在不足，工程费用从2020年估算的13亿美元（约16.7亿新元），增至2024年的24亿美元。

特朗普随后在社交媒体发文，称应“强迫”鲍威尔辞职，并说如果鲍威尔不辞职，美国政府就应该以“腐败或无能”为由起诉他。特朗普也说，已指示司法部长布兰奇研究报告。

特朗普第二任期以来多次要求美联储降息，并持续批评鲍威尔的利率政策。鲍威尔今年5月结束主席任期后仍留任理事。他曾说，在翻修工程调查“彻底结束，并有透明和明确结果”前，不会离开理事会。

OIG报告指出，美联储原本计划采用“最高保证价格”合约，规定由承包商承担成本超支的责任，但最终没有真正确定最高价格，导致工程成本持续增加。例如，水管和空调系统最终耗资3亿4600万美元，是最初估算的三倍。

美联储主席沃什说，将落实报告建议，并聘请独立审计机构核实工程费用。

路透社指出，美国政府项目成本超支的情况屡见不鲜。特朗普本人为白宫宴会厅翻新工程制定的预算已从最初的估算值翻了一番，达到至少4亿美元；这项工程目前还在进行。