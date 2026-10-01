（伦敦综合电）英国首相伯纳姆打破长期以来的政治禁忌，提出英国重返欧盟的想法。他指出，脱欧导致英国陷入长达10年的低增长，英国必须决定与最大贸易伙伴欧盟建立什么样的长期关系。

伯纳姆周三（9月30日）接受英国广播公司（BBC）电台访问时说，可以考虑的方案包括加入欧洲单一市场和关税同盟，甚至是重新加入欧盟。

他补充道：“我们必须检视哪些方案切实可行，并权衡每个选项的利弊。”

他承诺今年稍后与欧盟举行峰会之前，将就英国与欧盟未来关系提出“不同方案”。

英国右翼政党立即对伯纳姆的言论提出批评，也有民众认为这会造成社会分裂。2016年时任保守党政府推动充满争议的脱欧公投，2020年英国正式脱离欧盟。

法国总统马克龙和西班牙首相桑切斯都对伯纳姆重返欧盟的想法表示欢迎，并称这对英国和欧洲人来说都是非常好的消息。

不过，曾在英国前首相斯塔默任内任职的工党官员警告，欧盟很可能会要求英国为重新加入付出高昂代价，这也是斯塔默团队此前不愿推动重返欧盟的原因之一。此外，鉴于英国近年来首相频繁更迭，欧盟仍对英国的政策反复感到担忧。

伯纳姆目前受限于斯塔默在2024年大选中获胜的竞选纲领，该纲领排除了加入关税同盟、重返欧洲单一市场或恢复与欧盟之间人员自由流动的可能性。

伯纳姆接受英国独立电视台（ITV）采访时说，如果民调显示人民支持重返欧盟，他可能会在下一届大选的工党竞选纲领中承诺再度举行公投。下一届大选预计要到2029年才会举行。