（密尔沃基综合电）美国再次借二十国集团（G20）会议抨击中国的工业补贴和产能过剩问题，呼吁贸易伙伴采取措施应对，并支持特朗普总统通过关税重塑全球贸易。

美国贸易代表格里尔星期三（9月30日）在密尔沃基举行的G20贸易部长会议上致开幕词。他重申，特朗普政府欲通过关税、贸易协议和保障关键供应链等措施重振美国制造业，同时不点名批评北京政府的工业补贴政策。

格里尔说：“当非市场政策和做法导致产量远超国内需求，后果就会外溢至国外。过剩的产出流向全球市场，对其他地区的生产商和员工造成压力。”

格里尔宣称，二战后奉行至今的世贸组织“最惠国”关税体系已不合时宜，应当重新检视。他说：“最惠国的原则，尤其在无条件实施时，限制了经济体有效应对（某些国家的）扭曲政策和因应市场情况进行调整的能力。”

他也批评一些国家限制粮食、农业投入品和农产品出口，对全球其他经济体造成“严重的后果”。

在9月初的G20财长会议上，中国除外的其他成员国已同意采取行动应对非市场主导的经济政策，以及过度依赖出口的贸易政策。北京否认国家的工业政策造成产能过剩，反指西方国家利用这个课题合理化保护主义措施。

星期三在G20会议场边，法新社记者询问中国商务部国际贸易谈判代表兼副部长李成钢，会就产能过剩问题对贸易伙伴做何说明，李成钢回应称G20成员尚未讨论相关问题。

全球钢铁产能过剩论坛成员同意制定更多反倾销关税

同日在G20会议场边举行的全球钢铁产能过剩论坛上，28个成员国发表联合声明，同意推进工作，针对中国和其他国家过度生产的钢铁征收更多关税，并避免补贴亏损的钢铁厂或开设不符合经济效益的新厂。

产能过剩论坛是由经济合作与发展组织（OECD）主导，但不包括全球最大的两个钢铁生产国——中国和印度。据OECD估计，全球今年的过剩钢铁将从去年的6亿公吨增至7亿4500万公吨，而中国占全球逾半产量，被认为是过剩产能的最大来源。

根据声明，成员国将启动更多反倾销、反补贴及保障措施的调查，并制定相应的新关税以保护本土生产商。各国也将分享更多钢铁进口相关数据，包括材料最初熔炼的“熔炼国”（country of melt and pour）信息，防范规避关税的举动。

格里尔称这个协议为“密尔沃基框架”，认为这能鼓励各国提高贸易门槛，让中国等国家为廉价倾销钢铁“承担责任”。

加拿大印度推进年底达成贸易协议

格里尔在G20会议积极为维护美国贸易利益寻求各国共识，其他国家则积极寻求合作，分散对美国贸易的依赖。

加拿大只派出主掌非美国贸易事务的国际贸易部长西杜出席会议，主管美国贸易事务的勒布朗缺席。西杜星期四（10月1日）与印度商业与工业部长戈雅尔会面，推进两国在年底达成贸易协议。

戈雅尔透露，他也与格里尔讨论了应采取哪些步骤，加速达成印美双边贸易协定。