马斯克重返美国政府 共同领军未来战争研究
9月29日，在华盛顿白宫，美国总统特朗普与科技高管就人工智能课题举行会议后向媒体发表讲话，太空探索科技公司（SpaceX）首席执行官马斯克（中）在旁倾听。 （法新社）
科技亿万富翁马斯克将重返美国总统特朗普政府，正式担任顾问，共同领导五角大楼的一项未来战争研究。
法新社星期四（10月1日）报道，马斯克曾担任政府效率部（DOGE）负责人，后于2025年5月离职，此前他曾公开与特朗普闹翻。
美国战争部长赫格塞斯在匡蒂科军事基地发表讲话时说，“子午线计划”（Project Meridian）将是“一项由美国最杰出人才主导、研究未来战争的行动”。
赫格塞斯说：“我们正在利用美国独有的一项优势，而我们的对手并不具备这一优势：我们的创新者、高级领导人和技术专家。”
马斯克将与34岁的国防科技公司安杜里尔工业公司联合创始人帕尔默·拉基，以及83岁的共和党籍前众议院议长纽特·金里奇，共同领导子午线计划。
马斯克曾支持特朗普并帮助他重返白宫，但两人后来因总统的支出立法问题爆发广受关注的冲突。
此后，他恢复向共和党相关事业捐款，包括向个别候选人和保守派政治团体提供数百万美元资金支持。
赫格塞斯说，项目旨在“以创新思维展望未来，并确定我们必须征服的领域以及必须掌握的能力”。
项目成员将包括从创新、学术和政策领域中遴选的私营部门领袖及相关领域专家。
赫格塞斯说，他已指示子午线计划项目组在120天内完成并提交研究结果。