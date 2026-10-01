科技亿万富翁马斯克将重返美国总统特朗普政府，正式担任顾问，共同领导五角大楼的一项未来战争研究。

法新社星期四（10月1日）报道，马斯克曾担任政府效率部（DOGE）负责人，后于2025年5月离职，此前他曾公开与特朗普闹翻。

美国战争部长赫格塞斯在匡蒂科军事基地发表讲话时说，“子午线计划”（Project Meridian）将是“一项由美国最杰出人才主导、研究未来战争的行动”。

赫格塞斯说：“我们正在利用美国独有的一项优势，而我们的对手并不具备这一优势：我们的创新者、高级领导人和技术专家。”

马斯克将与34岁的国防科技公司安杜里尔工业公司联合创始人帕尔默·拉基，以及83岁的共和党籍前众议院议长纽特·金里奇，共同领导子午线计划。

马斯克曾支持特朗普并帮助他重返白宫，但两人后来因总统的支出立法问题爆发广受关注的冲突。

此后，他恢复向共和党相关事业捐款，包括向个别候选人和保守派政治团体提供数百万美元资金支持。

赫格塞斯说，项目旨在“以创新思维展望未来，并确定我们必须征服的领域以及必须掌握的能力”。

项目成员将包括从创新、学术和政策领域中遴选的私营部门领袖及相关领域专家。

赫格塞斯说，他已指示子午线计划项目组在120天内完成并提交研究结果。