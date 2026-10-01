法国政府希望通过削减430亿欧元开支及其他措施，包括增加增值税和所得税收入，来降低不断膨胀的赤字。

法新社获得的一份计划书显示，2027年预算案将于星期四（10月1日）在议会进行审议，而明年将举行大选，这被视为迄今为止极右翼寻求夺取政权并取代中间派总统马克龙的最佳时机。

作为欧元区第二大经济体，法国在马克龙于2024年宣布提前选举、导致议会悬峙后陷入政治危机。

此后，两位接连上任的总理均因削减开支措施而下台。

总理塞巴斯蒂安·勒科尔尼只有在同意废除马克龙标志性的2023年养老金改革后，才得以推动2026年预算案在下议院获通过。

随着美伊战争推高全球燃油价格，引发民众对生活费上升日趋不满，勒科尔尼如今面临让2027年预算案获批的挑战。

预算案称，计划包括“实施430亿欧元（约621亿新元）的整顿措施”。

预算案显示，加上“2026年及此前通过的纠正措施”，2027年的“总体努力”将达到540亿欧元。

根据计划，增值税收入将较今年增加逾70亿欧元，所得税收入则将增加57亿欧元。

但预算案还显示，企业税收入将减少18亿欧元，反映出马克龙的亲商政策。

预算案指出，国家预算中的净税收收入将较今年增加180亿欧元，达到3750亿欧元。

投资者对法国的债务规模日渐担忧，同时也对最新数据显示政府未能有效削减赤字支出深感忧虑。

一名消息人士本月对记者说，公共债务将于2026年达到国内生产总值的119.3%，并于2027年达到121.7%——已超过欧盟成员国60%上限的两倍以上。

法国国家统计局指出，这些数字自1978年以来前所未有。

法国公共赤字——即年度收入与支出之间的缺口——去年为国内生产总值的5.1%。政府原计划降低这一水平，但如今预测今年将升至5.4%。

根据欧盟规则，公共赤字不得超过国内生产总值的3%。