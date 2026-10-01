（孟买/耶路撒冷/迪拜综合电）在阿联酋迪拜航空客机险些坠毁事故中，印度籍机长被副驾驶刺伤后，仍奋力打开驾驶舱门让众人制伏副机师，成功拯救全机人员，被各方誉为英雄。

印度总理莫迪星期四（10月1日）在社媒平台X发文，赞扬机长马查尔（Smit Machchhar）是个英雄，“他在面对极度危险且身受重伤的情况下，展现出无比的勇气与坚定不移的决心，保护其他人的生命……避免了一场巨大的悲剧”。

以色列总理内坦亚胡也在X平台留言，赞扬马查尔是“真正的英雄”。

马查尔（30岁）驾驶波音737型客机超过13年，2022年加入迪拜航空（Flydubai）。他来自印度孟买，朋友和邻居形容他为人温和、乐于助人，从小便展露处变不惊的能力。当飞行员并非他的童年梦想，他在修读管理课程准备接手家族的纺织生意时，因出席一场航空研讨会而迷上飞行。

迪拜航空FZ1073航班星期三（9月30日）从迪拜飞往以色列特拉维夫途中，副驾驶涉嫌在驾驶舱内刺伤机长，导致飞机在30秒内骤降约4200米。所幸其他机组人员和乘客制服袭击者后，机组重新控制飞机，并改道迫降在沙特阿拉伯塔布克机场。机上174名乘客全部安然无恙，当中166人为以色列公民。

以色列水管工哈云（Yaniv Hayun）是其中一名冲入驾驶舱协助制服副机长的乘客，他周三（9月30日）抵达特拉维夫附近的本·古里安国际机场时受到媒体包围。（路透社）

以色列外交部指出，这是一起针对以色列人、阿联酋以及《亚伯拉罕协议》的未遂恐怖袭击，旨在破坏以色列和阿联酋关系。《亚伯拉罕协议》是2020年以色列与阿联酋、巴林在美国斡旋下签署的建交协议‌。

以色列方面说，试图让客机坠毁的副驾驶是阿曼公民。他和机长目前在沙特医院留医。内坦亚胡说，以色列将彻查副驾驶的背景，查清他是否有同谋，以及伊朗是否在幕后指使。以色列已加强对入境航班飞行员的安全检查，迪拜航空则暂停往返以色列的航班。

目前正值地缘政治局势紧张之际，美国与伊朗之间的对峙僵局已持续七个多月，而以色列本月底将举行大选，寻求连任的内坦亚胡主张采取更强硬的安全措施。彭博社报道指出，这起劫机未遂事件可能会促使摇摆不定的选民选择支持内坦亚胡。