在美国强力施压下，数十艘伊朗影子油船已无法继续航行，滞留在靠近新加坡、马来西亚以及斯里兰卡一带的公海。

《华尔街日报》星期三（9月30日）报道，距离斯里兰卡西南部海岸外约20多公里的海域，滞留着约20艘已清空的油船，船上的粮食、汽油和食水日益短缺；同样的情况也在马六甲海峡和南中国海上演。

这是美国7月起向伊朗发动经济施压行动后，最显眼的“成果”。斯里兰卡政府文件披露，美国官员在过去几周强力施压它阻止当地补给业者出海，为这些伊朗油船提供粮食和各种支援服务。

在美伊战争爆发前，这些影子油船运载着伊朗石油穿梭于波斯湾与亚洲之间，它们将原油运到马来西亚岸外的公海，转移到另一艘油船驶往中国的炼油厂，以躲避美国的制裁。

这些油船过后再驶回伊朗，装油后再出发，同样的运作周而复始。不过，美国的强力施压已将它们逼入停驶状态。

美国非政府组织“反对伊朗核武器联盟”（United Against Nuclear Iran，简称UANI）最近到马来西亚岸外的公海察看，发现许多与伊朗关联的船只停泊在公海上。由于美军在霍尔木兹海峡外实行封锁，它们无法回航继续运油。

据国际商品数据追踪公司Kpler观察，仍装载着伊朗原油运往买家的油船将在未来几周内完成交付。到了年底，买家支付伊朗的款项就会完结。

Kpler原油分析主管法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）说：“伊朗所有的石油收入在年底就会归零。”

过去两个月，许多原本停泊在马来西亚附近海域的油船都开往靠近斯里兰卡一带的印度洋公海，那里更靠近伊朗，业者长久以来为它们提供补给和维修服务。

不过，美国驻哥伦坡大使馆在8月通知斯里兰卡政府，美国正在那一带海域追踪19艘伊朗油船，要求当地官员命令补给业者停止支援，否则将面临美国的二级制裁。

9月初，两艘张挂伊朗旗帜的集装箱船在哥伦坡停驻，但斯里兰卡海事局当时发出信函称，“为伊朗注册船只提供服务并不慎重”，因为将引发美国制裁的风险。

9月中旬，美国大使馆为40多名斯里兰卡官员提供培训，说明船运代理、燃油供应商和其他服务业者在“知情或不知情”下为受制裁的船只提供支援，将面临哪些被美国惩处的风险。

据斯里兰卡船运业者透露，它们近期收到伊朗油船紧急呼救，要求提供粮食和各种补给，但斯里兰卡当局都不批准。

近期，一些伊朗影子油船已驶往靠近印度和中国的海域，一些仍滞留在马来西亚一带海域的船只则往北驶往一处被称为“东部港界外”（Eastern Outer Port Limits）的海域，这里是油船往常进行船对船转移原油的地带。

UANI分析师相信，这可能是马国当局执法升级所造成。马国海岸卫队官员未对此回复媒体询问。

《华尔街日报》记者尝试联系伊朗油船人员，了解他们是否面临断粮，收到一艘船的回复称：“不必担心我们有没有食物。”

UANI指出，制裁船运补给业者，提高它们冒险提供服务的风险和成本，可有效打击伊朗影子油船运作。它呼吁美国对马来西亚的补给业者也采取更强势的制裁威胁。