美国总统特朗普单方面公布韩国对美投资计划，将韩美尚未达成最终协议、规模达540亿美元（约690亿新元）的阿拉斯加液化天然气（LNG）项目也列为韩国投资成果，引发争议。韩国政府随即强调，双方此前仅同意继续磋商，项目仍须经过商业可行性及法律程序审查。

特朗普星期三（9月30日）在白宫宣布，根据韩美贸易协议，韩国将对美投资最多2000亿美元，包括在得克萨斯州建设6吉瓦级天然气发电厂、在美国建设八座大型核电站，以及推进阿拉斯加LNG项目，并将这些计划列为其关税和贸易政策取得的成果。

美国商务部长卢特尼克透露，八座核电站投资规模约1200亿美元，得州发电项目超过220亿美元，阿拉斯加LNG项目则超过500亿美元。

不过，美方说法与韩方认知存在明显差距。韩国政府指出，目前已确定的对美投资项目只有得州天然气联合循环发电厂；阿拉斯加LNG项目此前仅被列为后续磋商对象，韩国尚未决定是否投资，八座核电站也须逐一确认商业可行性。

美国商务部随后公布的资料也注明，阿拉斯加项目须“具备商业合理性并符合韩国国内法律要求”。韩国总统李在明星期四（10月1日）发文重申，只有满足上述条件，才会启动相关工作。

韩国产业通商资源部长金正官更对美方抢先公布表达遗憾，称对于宣布中“超出双方协议的部分”，韩方已向卢特尼克表达立场。

分析：特朗普抢先公布未敲定项目 意在美国中期选举

特朗普此时高调公布投资项目，也被认为与11月中期选举有关。他当天特意安排正在寻求连任的阿拉斯加州共和党参议员沙利文出席。沙利文强调，阿拉斯加LNG项目预计可创造约1万2000个建筑岗位和1000多个长期就业岗位。

韩国产业研究院高级研究委员金秀东分析，在距离中期选举仅约一个月之际，特朗普政府正加紧将韩国投资包装为吸引外资和创造就业的政绩。

事件也在韩国引发朝野攻防。执政党称相关协商是“守护国家利益的有意义成果”；最大在野党国民力量则批评，若美国未经韩方同意便公布尚未敲定的项目，就是李在明政府“无能的外交惨剧”。