鉴于外国居民增加给日本社会带来负担，日本政府星期四（10月1日）出台新的居留申请基本要求，明确将“经济条件”列为审批居留权的重点，并明示若申请者缺乏对日本社会的了解，将被给予“负面评价”。为了确保有足够经费应对外国人引发的社会问题，当局也大幅提高了相关手续费。

目前，在日生活的外国人数量逐年递增，去年达到创纪录的412万人。日本首相高市早苗去年10月上台后，便将调整外来人口接纳政策列为核心政纲之一。

当局从10月起实施的新方针，虽未标明具体数字，但要求申请者有足以维持独立生活的资产或技能，最低限度是年收入要等同或超过日本家庭的收入。此外，申请者还须承诺交付与日本国民一样的30年养老保险。其他考虑事项还包括申请者是否能“积极且具体地为日本带来利益”，以及要求他们具备日语会话能力和对日本制度的理解。

关于重视收入事项，法务部长平口洋指出：“这是为了确保（申请人）不会成为公共负担。”

时事通讯社指出，日本收紧外国人居留政策的一大背景，是新移民与本地社会之间日益加剧的摩擦。对于持“技能实习”等签证的外籍劳工，接收企业有义务对他们的行为进行指导，但他们的家属和通过“个体经营”签证入境者，常因生活习惯和文化差异与当地居民产生纠纷，难以融入日本社会。

东京大学8月公布的民调显示，56.3%的日本人反对进一步接纳外国人，较2024年时的35.6%呈大幅上升趋势。

但高市政府强化对外来人口的管控也引起争议。有评论指出，面对高龄少子化引发的严重劳动力不足，日本急需外部人才和人力来弥补生产力缺口。在日元贬值、全球人才争夺战加剧的背景下，当局收紧制度极可能让日本流失吸引力。

对此，一名官邸高层反驳称：“首相采取的是务实的态度。”

高市也在社交媒体上说：“政府致力实施的外国人政策，旨在正视部分国民因外国居民激增而产生的焦虑与不公平感。我将确保外国人政策有序运行，让国民与外国人都能过上安全、安心的生活。”

作为此次收紧政策的配套措施，当局还大幅提高了更新居留期限的手续费。原本一律为6000日元（约49新元）的居留更新手续费，今后将根据居留期限的长短，上调至1万至7万5000日元不等。永久居民资格申请通过后的相关费用更从1万日元飙升至20万日元。

政府官员说，这些手续费收入将用于推进“多元化社会”，以及加强外国人在留管理。