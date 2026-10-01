美国一众人工智能（AI）大佬星期二（9月29日）与特朗普总统一同签署一份旨在确保AI模型安全的原则声明后，在白宫外簇拥着特朗普，展现出行业团结一致、回应公众担忧的形象。

不过《华尔街日报》引述知情人士报道，包括英伟达黄仁勋在内的几名AI大佬在私底下质问Anthropic的阿莫代伊，为何对AI危险提出如此耸动的警告。

知情人士称，24名AI公司首脑当天在白宫东厅与特朗普共进午餐后，有人问阿莫代伊，为何在公开场合对AI模型的能力和潜在风险表述得如此极端。阿莫代伊则回复说，他必须如实向公众说明模型能力，不应淡化风险。

知情者称，这场对话发生在罗斯福厅。当时，AI高管们正与白宫幕僚敲定AI安全原则。

特朗普和众议院议长约翰逊早前在午餐会上促成他们同意这些原则。不过，阿莫代伊遭受同业质问，再次显示Anthropic与其他同业之间潜在紧张关系，这可能阻碍他们通过模型评估和内部管控实行“自我监管”的计划。

阿莫代伊此前曾批评特朗普政府和竞争对手淡化安全关切，并警告AI模型可能发动网络攻击，以及可能导致大规模失业，因此在华盛顿和硅谷都遭受不少批评。

今年早前，Anthropic由于不愿按五角大楼指示，撤除旗下AI模型针对美军使用自动化武器的限制，与特朗普政府闹翻，被五角大楼列为供应链风险，遭受制裁。公司过后发布的Mythos和Fable尖端模型，也被美国政府下令禁止任何外国人使用。

不过，阿莫代伊星期二与特朗普和一众AI大佬接受记者访问时说，如果AI行业与政府携手合作，“我们可以安全地取胜”，特朗普则称赞他“很棒”，似乎显示两人关系已缓和。在此之前，两人星期天（9月27日）首次面对面会晤，在白宫共进晚餐。

特朗普在周四发表的《时代》杂志采访中也说，与阿莫代伊最近一次共进晚餐后，对他颇有好感。

他说：“我非常喜欢他和他的妻子，非常聪明的人，或许和我原先想的不太一样，有一点点不同。”