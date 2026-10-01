在饱受战火蹂躏的乌克兰警告国家预算面临缺口后，欧盟与乌克兰星期四说，双方已“找到方法”满足基辅今年的财政与国防需求。

法新社星期四（10月1日）报道，欧盟强调，只要基辅落实改革，就仍有充足资金可供调配。

欧盟委员会和乌克兰在联合声明中说：“今天，通过协调一致的共同努力，我们已找到办法满足乌克兰2026年的预算和国防需求。我们还再次确认了确保及时拨付资金所需采取的步骤。”

布鲁塞尔目前正分期拨付一笔900亿欧元（约1301亿新元）贷款，这笔贷款旨在帮助基辅维持财政运转至2027年底。

但基辅说，今年仍需约200亿美元的额外资金，以填补巨大的预算缺口，并敦促欧盟加快付款。

乌克兰总统泽连斯基在网上发文称：“我们与欧盟委员会的对话，在应对乌克兰2026年和2027年的财政及国防需求方面取得良好成果。”

“我们已就确保需求得到全面覆盖所需的形式、时间表和步骤达成一致。”

联合声明并未提及乌克兰将获得任何额外资金。

布鲁塞尔此前称，基辅尚未充分说明其预算缺口数据，并且需要先着力推进改革，以解锁相关资金。

鉴于乌克兰近期接连曝光多起备受关注的腐败丑闻，布鲁塞尔的外交官说，对基辅资金要求的审查更加严格。

声明称，针对明年的资金安排，布鲁塞尔将“迅速推进”根据这笔900亿欧元贷款进行的资金拨付。

欧盟一直敦促英国、加拿大和日本等其他乌克兰支持者协助填补融资缺口。