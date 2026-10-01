鉴于埃及在美国对伊朗发起军事行动后发挥“有益作用”，美国国务卿鲁比奥已决定豁免针对埃及的附带人权条件，向开罗拨付2025财年逾3亿美元的外国军事融资。

路透社星期四（10月1日）引述其获取的信函与文件报道，鲁比奥在致美国国会的信中证实，已豁免向埃及提供3亿2000万美元（约4亿1600万新元）军事援助所需的认证要求。

他在随附的备忘录中强调，行使此豁免权对“美埃关系和美国国家安全优先事项至关重要，尤其鉴于埃及在‘史诗狂怒行动’后发挥的有益作用”。

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自1979年与以色列签署和平条约以来，埃及一直是美国在中东的重要安全伙伴，自1980年代末起每年获得约13亿美元的美国军事援助。此前，部分军援资金因附带人权与民主条件而屡遭扣留，曾引发开罗与华盛顿关系紧张。

人权组织长期指责埃及总统塞西领导的政府广泛侵犯人权，包括实施酷刑和强迫失踪。本周，埃及警方逮捕了一家媒体机构的六名记者，指控他们散布虚假信息。埃及官方对此予以否认，并强调社会稳定对于保障人民的基本需求至关重要。