随着11月中期选举临近，美国民众的生活负担问题持续发酵。除了飙升的燃油、食品和住房成本外，不断攀升的学生贷款账单正成为数百万美国家庭预算的重大威胁。

彭博社星期四（10月1日）报道，美国国会与总统特朗普推行的学生贷款改革，在冠病疫情期间的暂停还款措施结束后，迫使数百万借款人转入还款期限更长或月均还款额更高的偿还计划。这导致不少人的月供翻倍甚至增至三倍，并催生了创纪录的逾期还款潮。

根据美国教育部的数据，截至今年6月30日，约930万美国人超过一年未偿还贷款，相当于每五名借款人中就有一人，这远高于2025年夏季的530万人。

亚特兰大地区护士罗茜·扬过去每月偿还354美元（约454新元）贷款，但今年4月的账单暴涨至884美元，几乎与房贷相当。她无奈说：“如果我能重新多出530美元，那就是买食品和汽油的钱。现在信用卡就是我的应急基金。”

逾期付款增加也严重冲击个人信用评分。纽约联邦储备银行的数据显示，从2024年末至2025年末，学生贷款违约者的信用评分平均下降91分，直接拖累人们购房与购车的计划。

面对不断上升的违约率，美国财政部今年3月接管1.7万亿美元的学生贷款组合。教育部副部长肯特强调，政府正重返负责任的金融做法，“不会放宽对借款人的任何要求”。

这股财务压力已引发选民的强烈不满。在佐治亚州和得克萨斯州等关键战役州，学生贷款逾期率居高不下。尽管两党候选人大多未在竞选纲领中正面回应债务减免问题，但生活费与债务压力预计将对中期选举选情产生关键影响。